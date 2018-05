L’Andorra té un futur complicat

L’Andorra Hoquei Club es troba en una situació extremament delicada després que divendres passat no guanyés al Santa Perpètua, matx que van empatar a sis. Ara per ara, l’equip ocupa la plaça de descens directe i se situa a un punt de la promoció de descens. L’equip arriba viu a la darrera jornada però està molt ferit i s’enfrontaran el divendres vinent al Cerdanyola, equip que es juga l’accés als play-off.

Un cop dur

«Va ser un cop dur perquè no vam aconseguir l’objectiu i ara ens trobem que divendres només tenim l’opció de guanyar... I està molt complicat», comenta l’entrenador de l’equip Roger Corral. Amb una victòria, els andorrans han d’esperar que dos dels equips de davant perdin perquè se situen a un punt del CH Caldes Recam Làser C i a dos de l’HC Castellar. L’equip està empatat a 30 punts amb el CP Riudebitlles. Últim és el CP Masquefa, que ha firmat una temporada molt dolenta amb només dues victòries.

Per tal d’evitar el descens directe, Corral està obligat a aixecar la moral dels jugadors perquè «s’ha de revertir la situació». «Ara toca veure com va l’entrenament d’avui i de demà perquè tenim una carta i l’hem d’aprofitar», explica. «Ens hem de deixar les mans», remarca. «Els ànims estan tocats, com a jugadors i com a equip estem bé però la situació de l’any ens ha passat factura i ha condicionat la temporada. Quan els jugadors senten que podien guanyar i per altres motius no s’ha pogut, és complicat», comenta. «Aquesta setmana hem de donar al màxim, posar bona cara i sumar els tres punts. Ells es juguen coses i les emocions hi seran per tothom, però anem a totes», sentencia.