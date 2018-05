El Govern preveu fer fixes 213 funcionaris des d’ara fins el 2019

El Govern preveu obrir un total de 213 places fixes per a funcionaris des d’ara fins el desembre del 2019. D’aquestes, 184 pertanyen a l’Administració general i 29 a cossos especials. Així consta en la planificació biennal 2018-2019 que la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, ha proposat –i a la qual ha tingut accés aquest rotatiu– i que l’Executiu va aprovar la setmana passada en Consell de Ministres, malgrat no fer-ho públic. La majoria dels llocs ofertats (118) s’obririen abans del març de l’any vinent, data límit perquè s’acabi la legislatura. Fins el desembre –moment en què sembla que es podrien celebrar finalment les eleccions generals– s’haurien consolidat ja 72 places.



L’acció, tot i que ben valorada per la majoria de funcionaris per les opcions que els proporciona, també s’ha entés, segons algunes fonts consultades, com un «avís preelectoral». En concret, un dels sectors més crítics és el del professorat. La planificació preveu obrir una trentena de places de professors i mestres, a part de consolidar una plaça d’administratiu d’Ensenyament Superior, un tècnic d’activitats extraescolars, un tècnic per a l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic i vuit administratius a Educació.



Fonts vinculades al sector creuen que el moviment és una manera de rebaixar la tensió existent amb el col·lectiu representat pel Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), que a més de ser un dels actors més forts durant la vaga de dos dies de tot el funcionariat del passat mes de març, també està actualment amb negociacions per a la futura llei d’Educació. Tot plegat comença a generar discrepàncies dins del mateix sector entre els més crítics i decidits a reivindicar el que consideren just, especialment amb la futura llei del cos educatiu, i els que comencen a afluixar davant les reivindicacions inicials.

Repartició per ministeris

En un correu adreçat als funcionaris, la ministra Descarrega explica que la planificació «ha estat elaborada tenint en compte les vacants d’anys anteriors i les places de nova creació 2018 així com les prioritats del Govern». En el mateix, deixa clar que la documentació no inclou les places dels processos de selecció que ja han estat iniciats alhora que no descarta que hi hagi alguna modificació «si hi ha reserves de plaça, si es produeix alguna baixa, si es modifica el perfil d’alguna plaça, o si hi ha places de nova creació el 2019». Per tot plegat, la planificació s’actualitzarà cada trimestre.



En detall, el segon trimestre d’aquest any, és a dir entre abril i juny, es posaran a disposició 33 places de funcionari, el tercer trimestre en seran 42 i durant els tres últims mesos de l’any, una trentena més. A principis de l’any vinent, se n’obriran 46 més, d’abril a juny del 2019, 23 i de juliol a setembre, 10. A part, es preveuen també 29 llocs nous entre agents de policia (13), bombers (2), agents de Duana (10), agents penitenciaris (3) i banders (1).



El ministeri que més places fixes tindrà segons la planificació és Educació, amb un total de 41 (entre mestres, professors, tècnics i administratius), seguit d’Afers Socials, Justícia i Interior amb 32 i Ordenament Territorial, amb 31. Per contra, Turisme no en disposarà de cap, Afers Exterior només de dues i Salut, de cinc. Pel cap de Govern, s’obren set places al seu gabinet entre les quals un tècnic administratiu de comunicació, tres tècnics de protocol i un tècnic i un operador audiovisual. La resta de llocs fixes es reparteixen entre Medi Ambient (6); Economia, Competitivitat i Innovació (9); Funció Pública (9); Finances (13) i Cultura, Joventut i Esports (28).