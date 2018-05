El trasllat d’RTVA a Radio Andorra «no està descartat»

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, assegura que el trasllat d’RTVA a les instal·lacions de Radio Andorra «no està descartat del tot». En declaracions a EL PERIÒDIC va indicar que «no m’aventuraria a dir-ho, perquè hem fet molts treballs en aquest aspecte». Amb tot va indicar que els costos que xifrava l’estudi encarregat pel Govern (entre cinc milions i mig i sis milions d’euros) comporta que s’hagi de meditar molt bé la decisió. «Quan parles d’aquestes xifres s’ha de valorar molt bé», va indicar, recordant que «tenim l’obligació de gestionar el millor possible els recursos públics».



En aquest sentit, va explicar, l’escull més important és la construcció de l’edifici annex que seria necessari per encabir-hi les instal·lacions completes d’RTVA, per aquest motiu es busca una alternativa, com podria ser el trasllat d’un ministeri. «Hauria de ser un ministeri petit, que s’encabís dins l’edifici de Radio Andorra sense haver de fer l’ampliació», va exposar, remarcant que «si mai s’hagués de fer un edifici annex, seria RTVA el que hi aniria».



Preguntat sobre quan es prendrà la decisió final, no va donar una data concreta, però sí que va assegurar que «molt properament estarem en disposició de dir alguna cosa». De fet, va detallar que «puc dir que abans del final de la legislatura haurem pres la decisió i s’hi estaran fent treballs per portar-hi alguna cosa».

Inversió feta

El ministre va manifestar que cal valorar molt bé qualsevol inversió, destacant que «a Radio Andorra ja hi hem fet molta inversió. Amb els anys que fa que ho posem a punt, de dintre està preciós. I amb poca despesa s’hi podria instal·lar algun equipament».



Torres va insistir que «la voluntat del Govern és que hi hagi un espai museològic, que es pugui visitar, però sobretot que tingui vida en el dia a dia, que no sigui un lloc només de visita turística». Des del seu punt de vista, la combinació de més d’una activitat és totalment compatible. «Hi hauria d’haver una restricció d’hores però també hi podrien haver diferents circuits», va detallar. El ministre va negar que per interessos familiars, com va apuntar Ferran Costa, no es faci el trasllat.