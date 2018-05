Presó per a un guàrdia civil confident de contrabandistes

Un guàrdia civil de la Seu d'Urgell, M. J. M. M., de 36 anys, ha acceptat tres anys de presó per un delicte de suborn i revelació de secrets després de reconèixer que facilitava informació a tercers a canvi de diners perquè poguessin passar tabac d'Andorra de manera il·legal per la duana de la Farga de Moles sense que fossin enxampats. La seva dona, C. F. P., de 31 anys, ha acceptat dos anys de presó pel mateix delicte ja que ha quedat provat que era ella qui quedava amb els contrabandistes per facilitar-los la informació que li passava el guàrdia civil i per cobrar. Dos acusats més també han acceptat tres anys de presó per un delicte de contraban ja que han reconegut que un d'ells s'encarregava de les provisions de tabac i l'altre de conduir la caravana amb la que transportaven el tabac des d'Andorra fins a l'estat espanyol. Amb el reconeixement dels fets i l'acord entre les parts, tots quatre han evitat el judici que havia de tenir lloc aquest dimecres a l'Audiència de Lleida.

Segons l'escrit de la fiscalia, ha quedat provat que el guàrdia civil, que treballava a la duana de la Farga de Moles des de feia vuit anys, utilitzava la seva posició per saber a quins vehicles s'investigava i feia saber als contrabandistes quan treballava ell per fer els ulls grossos i deixar-los passar. Es calcula que va permetre el pas per la duana de més de deu autocaravanes que anaven carregades de tabac de contraban. L'acord entre les parts contempla també la inhabilitació de l'agent per treballar en qualsevol cos relacionat amb les forces de seguretat durant nou anys. A més, els dos acusats de contraban hauran de pagar una multa de més de 280.000 euros i entre els quatre acusats hauran d'indemnitzar l'Estat amb 78.000 euros.El cas es va destapar a partir d'una intervenció que va tenir lloc el 12 de juny de 2016, durant un control destinat a la comprovació documental d'una autocaravana a la duana de la Farga de Moles, i es va detenir a dues persones que circulaven amb aquest vehicle que portava les matrícules falsificades. A dins portaven sofisticats dobles fons amb 21.060 paquets de tabac de contraban de diverses marques, valorades amb prop de 93.967 euros. Finalment les investigacions van concloure el dia 28 de juny quan es va entrar i registrar tres domicilis de la Seu d'Urgell, Organyà i Orea, a Guadalajara (on havia estat destinat el guàrdia civil quan sospitava que l'estaven investigant), i es va detenir al guàrdia civil, la seva dona i un altre home. La policia també va trobar quatre vehicles utilitzats per fer els delictes, 10.000 euros en metàl·lic, nombroses plaques de matrícula, telèfons mòbils, emissores i documentació diversa.