L’Unicaja, al complet al matx contra el MoraBanc

L’Unicaja ja està preparant al 100% el matx de dissabte davant del MoraBanc Andorra, un duel que serà essencial per conèixer la posició dels dos equips als play-off de la Lliga Endesa. En aquest sentit, l’entrenador Joan Plaza disposarà de tota la plantilla, i també comptarà amb Livio Jean-Charles que ja es troba al 100% després de les molèsties al genoll.

En aquest context, el jugador de l’Unicaja, Jeff Brooks, destaca que «s’ha de jugar contra un equip amb gana amb la mateixa gana que tenen ells», destaca després de la derrota contra el Tecnyconta Saragossa. Aquesta és la filosofia que vol que l’equip apliqui davant del MoraBanc. «Hem d’aprendre de com vam jugar davant el Saragossa, per avançar i mostrar el nostre joc. Som dels millors equips en defensa de la Lliga i ho hem de demostrar cada dia. Hem d’entendre qui som i marcar la nostra identitat. Tots hem de pujar de nivell, també en atac», comenta. «A vegades som un poc estàtics jugant en atac i tot el món ha de recuperar la confiança en aquest aspecte, les derrotes no ens han de definir perquè som un bon equip i ho hem de demostrar», manifesta