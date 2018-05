Finalitza la investigació sobre el terreny de l’ultralleuger

Efectius de la Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil del Ministeri de Foment del govern espanyol s'han desplaçat avui fins al lloc exacte on ahir va caure l’ultralleuger amb els dos ocupants residents a Andorra que van morir. Acompanyats per dues dotacions de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d’Esquadra, que ja van iniciar una investigació el mateix dia dels fets, han arribat a l’aeroport amb l’objectiu d’esbrinar les possibles causes de l’accident. De moment, però, no ha trascendit cap detall i s’espera que la investigació duri diversos dies.



L’accident de l’ultralleuger es va produir poc després de tres quarts d’onze del matí d’aquest dimecres en una zona escarpada a tocar del final de la pista de l’Aeroport Andorra-La Seu. L’aparell, de propietat privada, estava fent vols de proves quan es va estavallar. Els cossos es van quedar atrapats a l’interior de l’aparell i fins a les sis de la tarda els Bombers no van poder excarcerar-los. Les dues víctimes són dos homes de nacionalitat belga, que vivien a Andorra des de fa temps, tot i que encara no s’han identificat oficialment. El pilot de 73 anys, era jubilat i el seu company, de 64, exercia de metge especialista en angiologia i cirurgia vascular a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.



Segons van indicar els Mossos d’Esquadra, l’aparell utilitzava «habitualment» la infraestructura com a lloc de pràctiques privades.