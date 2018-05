Un cinquantena de persones participen a la diada de Sant Romà de Vila

Coincidint amb dilluns de Pentecosta, la parròquia encampadana ha celebrat, un any més, la tradicional diada de Sant Romà de Vila. Sota un cel mig ennuvolat una cinquantena de persones s'han apropat fins a l'església de Sant Romà per acudir a la missa tradicional, oficiada pel mossèn d'Encamp, Antoni Elvira. Al sortir els encampadans han gaudit del tradicional piscolabis que ha conclòs amb una ballada de sardanes. La diada és un dels aplecs que acull la parròquia d’Encamp a la primavera, després de Sant Jaume dels Cortals o Sant Romà de les Bons.



“Sembla que cada vegada hi ha més tradició i participació en els diversos actes populars i eclesiàstics de la parròquia”, ha destacat el cònsol major, Jordi Torres, que també s'ha mostrat satisfet per la trobada amb els ciutadans per recollir les diverses inquietuds. Ara, a l'horitzó més pròxim, ja sols queda la celebració de la Mare de Déu de l'Ecologia que tindrà lloc al mes de juny.