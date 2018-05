Els refugis guardats volen apropar-se al públic familiar

Els refugis guardats del parc natural de la vall de Sorteny, el de les valls del Comapedrosa i el de la Vall del Madriu-Perafita-Claror s’han proposat atreure més públic familiar durant la imminent temporada d’estiu i van presentar sengles iniciatives d’itineraris al voltant dels refugis «fàcils, aptes per a totes les edats, amb una distància màxima de 2,5 quilòmetres i desnivells lleugers», segons va explicar la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó que va participar en la presentació com a part de la celebració del Dia Internacional de la Biodiversitat i el 25è aniversari de l’entrada en vigor del Conveni de la diversitat biològica.

Amb aquests fulletons es vol afavorir la sensibilització del patrimoni natural d’Andorra, a través d’una eina didàctica i senzilla per descobrir la fauna, la flora i la diversitat d’hàbitats que es poden trobar en els tres espais naturals protegits del país «perquè moltes vegades si no ens expliquen què hi ha, ens perdem gran part de la riquesa de flora i fauna del lloc per on estem passant», va explicar la directora del Parc natural del Comapedrosa, Neus Casals. L’obertura dels tres refugis és prevista per a la primera setmana de juny però dependrà, en última instància de les condicions meteorològiques.

Vall del Madriu

L’espai protegit per la Unesco com a Paisatge Cultural del Patrimoni Mundial estrenarà a partir del pròxim més millores en els principals ingressos a la vall. S’hi instal·laran «tòtems i mapes que indiquen els atributs de la vall, la situació i expliquen què és un paisatge cultural, alhora que dona consells als visitants», va explicar la directora del Pla de gestió, Susanna Simon. Els panells informatius es col·locaran no només a l’entrada d’Escaldes-Engordany,que el comú acaba de millorar sinó que també a la de Prat Primer, a Andorra la Vella i als altres accessos a la vall que, «tot i que no són tan directes, també s’usen molt, com els de Grau Roig, Ensagents o Port Negre», va detallar Simon.



Pel que fa als ecocomptadors, Simon va e que cada any se’n van col·locant de nous o es mouen de lloc per garantir les dades qualitatives, no només quantitatives, «sobretot amb l’obertura del refugi guardat de l’Illa», que té molt d’èxit. «Ara tenim cobertes les entrades principals, i ens permet veure quines són les més utilitzades i els dies de màxima afluència, que són sobretot l’estiu i els caps de setmana. L’afluència està molt per sota dels nivells que puguin malmetre l’espai, però s’ha d’anar controlant», va assegurar.

Projecte de llei

Respecte del recentment anunciat Projecte de llei de conservació del medi natural, la cònsol menor d’Ordino, Gemma Riba va valorar positivament la iniciativa, ja que «dotarà de seguretat jurídica pràctiques que els comuns ja fa anys que porten a terme com el pla de gestió de massa forestal i delimitar els camins per al trànsit rodat».

Nova guia d’aus del país per celebrar la biodiversitat

La investigadora del Cenma Clara Pladevall va explicar ahir que l’entitat té pràcticament enllestida, en fase de maquetació i impressió, una nova guia dels ocells d’Andorra. La intenció inicial era presentar-la coincidint amb l’efemèride del Dia Internacional de la Biodiversitat però un seguit d’imprevistos la faran endarrerir-se al voltant d’un mes. La guia ornitològica més recent data del 2002 i calia actualitzar-la, segons va detallar Pladevall. Des del 2011 el Cenma treballa en el seguiment dels ocells d’Andorra amb l’objectiu de detectar els declivis o augments poblacionals de les aus al país. Les dades es prenen en col·laboració amb una xarxa de voluntaris, de la mateixa manera que es fa en d’altres països europeus. «Les últimes anàlisis encara no donen resultats significatius perquè som un país petit i tenim un número limitat de col·laboradors i d’itineraris on fer el seguiment», va explicar la investigadora. Les dades acumulades fins ara no són, per tant, suficients per poder tenir resultats fiables però des del Cenma confien a tenir informació concreta de l’estat de les aus a Andorra aviat, perquè, de moment, no hi ha.