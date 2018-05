Uns cinquanta infermers cobren les hores extra als quatre mesos

El malestar entre infermers va en augment. A les reivindicacions per un increment de sou i de personal, ara s’hi suma el descontentament pel retard en el pagament de les hores extraordinàries. Des d’aquest mes, els treballadors les cobren als quatre mesos de fer-les. Fins al mes passat, el pagament es feia als dos mesos. El president del Col·legi d’Infermeria, David Cusidó, calcula que una cinquantena de professionals estan afectats per la nova mesura.



Tot i així, el portaveu de l’associació va subratllar que es tracta d’una xifra «molt aproximada» per la falta de dades que reben del SAAS. «A l’última reunió amb la direcció del SAAS vam demanar el nombre concret de treballadors afectats per la mesura, però no ens les van donar», va criticar Cusidó. El col·legi també desconeix quina quantitat mensual percep, de mitjana, un infermer en concepte d’hores extra.

Un «minicredit» al SAAS

El director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, ja va dir que la decisió s’adaptava a la llei, però des del col·legi reclamen més explicacions. «No entenem per què ho paguen més tard si hi ha suficients recursos econòmics. Per què els hem de concedir un minicrèdit a quatre mesos?», va denunciar Cusidó.



Cusidó preveu que els infermers deixin de treballar més del compte si se’ls continua remunerant a quatre mesos vista. «De moment, no tenim constància que ningú hagi renunciat a fer hores extra, però la mesura s’ha començat a aplicar aquest mes», va aclarir el cap visible de l’entitat.

Sense avís

L’altra queixa del col·lectiu sanitari se centra en l’aplicació «sobtada» i «sense avís» del canvi. «La decisió es va prendre d’un dia per l’altre sense informar-nos-en», va assegurar Cusidó, que va denunciar que els infermers se’n van assabentar quan van veure que a la nòmina no hi constaven els diners corresponents a les hores extra treballades.



Els representants del sector volen aclariments per part del Govern, ja que van quedar decebuts amb la justificació de la parapública. «No ens van donar una explicació gaire detallada», va lamentar l’infermer. La setmana vinent el col·legi convocarà una reunió amb els professionals sanitaris i sol·licitarà una trobada amb el ministre de Salut, Carles Àlvarez.

Còmput anual

També critiquen la nova forma de pagament, basada en el còmput anual. Amb aquest sistema de comptabilització, si un infermer fa 12 hores extres un dia i la setmana següent falta un dia, les extra completen les hores que deu. «Tenim uns torns complexes, però no és un criteri raonable», va afirmar Cusidó.

Increment de l’ipc

El ministre de Salut, Carles Àlvarez Mardany, va insistir ahir, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que el SAAS «farà el que s’adeqüi a la llei laboral». Va destacar que si s’hagués de fer alguna modificació, es faria, i va ressaltar que aquest mes ja s’incrementarà l’IPC als sous de tots els treballadors del SAAS.

Cusidó denuncia la situació dels treballadors eventuals

-El president del Col·legi d’Infermeria, David Cusidó, va confirmar que la situació que pateixen els infermers amb contractes eventuals és un «problema que existeix». «Sabem que diversos professionals treballen amb aquest tipus de contractes i han de deixar la feina cada cert temps perquè els puguin contractar de nou sense fer-los fixes», va assegurar el portaveu de l’associació.

-En teoria, i segons el Codi de relacions laborals als agents de l’Administració eventual, la successió de contractes existeix quan entre un contracte i l’altre no ha transcorregut un termini mínim de 60 dies naturals. «En el cas de successió de contractes, l’antiguitat, el dret a vacances i tots els altres avantatges que corresponguin al treballador es computen des de l’inici del primer contracte. La successió de més de dos contractes per una durada determinada resta prohibida».

-L’entitat és incapaç de determinar si el nombre d’afectats ha anat creixent en els últims mesos. «No podem donar números fiables perquè des del SAAS no ens donen aquesta informació», va lamentar Cusidó.