Viladrich marxa content i no descarta tornar en un futur

La decisió de Candi Viladrich de deixar la banqueta de l’FC Andorra és «única i exclusivament personal» perquè la seva situació «és incompatible en fer d’entrenador» pel que «requereix un club com l’Andorra i de Primera Catalana», a més «agreuja el fet de la distància», ja que Viladrich viu a Solsona. En aquest sentit, l’entrenador no va poder agafar l’excedència d’una de les seves feines i per tant «li és impossible compaginar totes les tasques». «Pensava que aquests mesos tindria menys feina, però no ha sigut així, i compaginar la vida personal i laboral amb els entrenaments i els partits ha estat molt complicat», revelava.

«Treu molt de temps, no és un condicionant esportiu», remarcava. Tot i això, marxa content amb la feina feta: «Quan es van posar en contacte amb mi em van demanar dues coses, primer de tot, salvar la categoria, i, després, recuperar l’esperit d’unió dins del vestidor». «Crec que tant una cosa com l’altre ho hem aconseguit i que ningú ens ha retret res. Sí que és cert que en els darrers mesos els resultats no han estat tan bons però hem fet els deures i per aquesta part estic molt content, la pega és no haver assolit abans la permanència i el fet no haver pogut gaudit de certs jugadors per les lesions», informava.

De cara al futur, «no tanco cap porta i si els nostres camins s’han de creuar i els interessos es posen en comú, no hi haurà cap problema per treballar amb l’Andorra». En l’àmbit personal, va donar a conèixer que havia rebut alguna trucada però que per molt a prop que estigui, «el meu projecte econòmic i esportiu implica poder-ho combinar amb la meva vida personal i laboral, i, per tant, si no es dona aquest condicionant, no entrenaré ni al meu poble ni enlloc».

Per altra banda, encoratja al nou entrenador «a treballar i a treure petroli dels magnífics jugadors del club» i confia en un futur «a tornar a la Tercera Divisió a Segona B». Pel que fa al darrer partit contra l’Alpicat, vol «els tres punts per acabar amb bon regust de boca».