Els veïns del Pas volen més estudis per la contaminació

Els veïns del Pas de la Casa van expressar el seu neguit per la possible contaminació del subsòl en més zones que les que s’han detectat fins ara al Pas de la Casa. És per aquest motiu que en una reunió que l’Associació de Veïns va mantenir ahir amb el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, van demanar que s’ampliï l’estudi tècnic a altres punts «sensibles» com poden ser la llar d’infants, l’escola i la zona del poliesportiu. Malgrat que el Ministeri de Medi Ambient va avançar que no hi havia la intenció d’encarregar més estudis, el cònsol es va comprometre a fer arribar la petició a la ministra Sílvia Calvó, segons va explicar el comú en un comunicat. Amb tot, els veïns es van mostrar satisfets per les actuacions que es duran a terme.



En la trobada el cònsol va presentar-los les mesures de descontaminació del subsòl de l’entorn de l’església, la plaça Vaquer i la plaça Coprínceps que es posaran en marxa aquest estiu. El comú ja ha convocat el concurs per a l’adjudicació de les tasques de descontaminació que, segons les estimacions inicials, es desenvoluparan durant un període de dos anys. Els treballs, que podrien començar el mes de juliol, consistiran en la realització de sondejos, l’extracció posterior de l’hidrocarbur detectat mitjançant bombes i el sanejament final de la zona afectada. El comú estima que el cost del procés de descontaminació se situarà entorn dels 250.000 euros.



D’altra banda, el cònsol va avançar als veïns que la corporació local ha començat a treballar amb el Govern i FEDA en l’acord per a la construcció de la futura planta de cogeneració i la xarxa de calor associació que es considera que pot ser la solució definitiva per evitar noves fuites i contaminació del sòl al poble fronterer.



Cal recordar, a més, que ara fa uns dies Sílvia Calvó va remarcar que els vessaments d’hidrocarburs detectats en diverses zones del Pas de la Casa «no són un risc per a la salut».