Igualtat resol dos casos de discriminació a dues persones transgènere

L'àrea d'Igualtat ha resolt dos casos d'assetjament i de discriminació laboral per motius d'identitat de gènere, concretament, contra dues persones transgènere. La cap de l'àrea, Mireia Porras, ha explicat que l'any passat dues persones transgènere van exposar el seu cas: l'una no trobava feina per aquesta qüestió; l'altra patia assetjament al lloc de treball. El primer cas es va solucionar favorablement i ara la persona treballa, i el segon es va resoldre canviant de departament la persona assetjada. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha puntualitzat que des d'Igualtat es treballa per la conciliació, però que no té potestat per denunciar. Amb tot, la futura llei d'igualtat, el projecte de la qual entrarà a tràmit parlamentari al més aviat possible, inclourà un règim sancionador i dotarà els tècnics d'igualtat d'eines de tutela judicial. Espot i Porras ho han explicat durant la presentació del balanç d'activitat de l'àrea d'Igualtat, creada l'any 2016, i del resultat dels informes avaluadors sobre polítiques a favor de les persones LGTIBQ. Tot i que les notes han estat satisfactòries, el ministre ha admès que encara hi ha aspectes a millorar.