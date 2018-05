Bartumeu, preocupat per la davallada d’ingressos públics

Jaume Bartumeu, president d’SDP, es va mostrar «preocupat» per la davallada d’ingressos públics registrada el primer quadrimestre de l’any. El progressista va recordar que en els últims quatre mesos la caiguda ha estat del 30% i, en el cas del tabac, del 50%. Davant d’aquests números, Bartumeu va assenyalar la necessitat de plantejar un marc fiscal que sigui homologable internacionalment i que, alhora, sigui assumible per als empresaris d’Andorra.



D’altra banda, el progresista va aprofitar la roda de premsa d’ahir per lamentar que s’estigui posant més atenció al pacte electoral entre L’A i el PS que a qüestions «prioritàries» com el debat sobre les competències comunals, l’acord amb la UE i la situació del fons de pensions de la CASS. Bartumeu va assegurar que cap integrant del grup liberal s’ha posat en contacte amb SDP per exposar els motius que els porten a deixar-los al marge de la possible aliança.



Tot i així, Bartumeu va assegurar que l’acord entre les dues formacions polítiques «només busca aconseguir una cadira de conseller». Va afegir que el pacte acabarà en un «campi qui pugui». De cara a les properes eleccions, Bartumeu considera que la disjuntiva no se centrarà entre la dreta i l’esquerra sinó en la voluntat o no d’engegar reformes.



Respecte a les «mesures rupturistes del PS» de què va parlar el cap de Govern, Toni Martí, aquest cap de setmana, Bartumeu va reiterar que SDP defensa la despenalització de l’avortament en els tres supòsits bàsics. Sobre l’eliminació de l’assignatura de religió, el polític considera «equivocat» engegar una discussió sobre el tema. «No crec que això sigui un problema perquè és una matèria voluntària», va dir Bartumeu.



El conseller general, Víctor Naudi, va criticar el Govern per l’embús legislatiu que està endarrerint l’entrada a tràmit de textos de «gran importància», com la llei òmnibus per millorar la situació de l’habitatge.