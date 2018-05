Afers Socials atén 89 joves en risc d’exclusió social l’any passat

Afers Socials va atendre l’any passat 89 expedients dins l’Àrea de suport als joves tutelats i extutelats pel Govern. Aquesta xifra és considerablement més alta que la del 2016, quan les persones ateses van ser 37. Segons va voler destacar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, l’augment respon a la millora dels serveis públics destinats a fer front a les necessitats que sorgeixen en l’àmbit de l’exclusió social, ja que abans no existien, i a l’increment generalitzat del consum de tòxics entre el jovent.



La cap de l’Àrea de Suport als Tutelats i Extutelats, Aurembiaix Semis, va explicar que el 2017 els treballs es van centrar en programes d’intervenció psicosocial, amb especial èmfasi en la prevenció i intervenció comunitària. Destaca sobretot el pla de xoc Rmoute, ideat per a menors d’edat amb expedients de jurisdicció civil o penal oberts. D’aquests, cinc han necessitat un suport complementari de la Unitat de Conductes Addictives o el Centre de Salut Mental, però en tots ells «s’ha observat una millora en la seva situació personal i s’estan reduint aspectes bàsics de convivència», va explicar Semis. A més, es van realitzar 54 acompanyaments i 46 entrevistes.

Els programes

El Servei d’Orientació als Joves en Situació Vulnerable va atendre a 43 persones, vuit de les quals menors, 26 nois i 17 noies. L’objectiu és que s’esdevingui un punt de referència per a joves que presenten algun tipus de necessitat que no els permet assolir una autonomia plena, ja sigui en l’àmbit formatiu, laboral, amb suport econòmic o d’habitatge o qualsevol altre aspecte personal.



Seguidament, destaca l’Espai de Joves Tutelats i Extutelats que va donar atenció a 31 persones, només dues menors, 21 noies i 10 nois amb la finalitat de prestar un suport continuat en diferents àmbits de la vida. Les activitats realitzades per aconseguir-ho busquen, principalment, la integració social, amb la participació d’aquests joves en el curtmetratge del documental L’acolliment familiar, un tresor amagat o la creació musical del grup de rap #Raptilians376.



A més s’han creat tallers sobre programació de videojocs, sexualitat, hàbits d’higiene i cura d’un mateix i un monogràfic de fotografia. Respecte a activitats més lúdiques i culturals, destaca l’assistència dels nois i noies al Ballet de Moscou o el descobriment del llac d’Engolasters. El perfil general dels tutelats en aquests dos programes és d’una majoria de 18 anys, de nacionalitat andorrana i amb una tipologia de maltractament de negligència o d’abandonament familiar.



Uns altres 15 joves, entre 12 i 16 anys, es van beneficiar de la prova pilot a través del Servei d’Atenció als Adolescents en Risc amb un èxit d’assistència diària del 88,5%.

El treball en xarxa de l’Àarea de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives i l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ha permès l’augment de la qualitat i l’eficàcia en l’atenció social de totes aquestes persones.

Xarxa completa

El ministre va voler destacar que, tot i que Andorra disposa actualment dels serveis per donar la millor resposta a les necessitats del país, amb el futur Centre Residencial d’Educació Intensiva «es completarà la xarxa de recursos socials que els joves en situació de risc necessiten». Aquest nou centre s’habilitarà a les dependències de l’antiga residència Solà d’Enclar i segons Espot, serà a punt «si pot ser abans de finals d’any». Es tracta d’un model de protecció i educació basat en tres blocs: educatiu, terapèutic i formatiu. A més, es preveu que sigui dinàmic i que es vagi adaptant en funció dels requisits de cada moment i tindrà una ocupació de 15 places. El projecte compta amb la col·laboració del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.



Altres accions destacables són la gestió i implementació del Pla d’Actuació sobre Drogues 2017-2019, l’entrenament familiar en habilitats educatives per a la prevenció de les drogodependències o la difusió de diferents projectes marcs.



El cost total de la inserció durant el 2017 va ser de 63.721,10 euros, i es va destinar al requeriment econòmic de 41 dels 89 casos atesos.