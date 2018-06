Viladomat augura un forfet de país en cinc anys

El màxim accionista de Saetde, Joan Viladomat, va donar per fet el final de la marca Grandvalira i va deixar clar que el forfet conjunt del domini no s’allargarà més d’aquesta temporada. Unes paraules que van arribar tan sols uns minuts després que el cap de Govern, Toni Martí, manifestés la seva voluntat decontinuitat a Grandvalira i de mostrar-se esperançat que el discurs de Viladomat anés en aquest sentit.



Però l’empresari va ser clar en les declaracions davant la premsa. «Grandvalira desapareixerà però serà l’origen d’una nova cosa que es farà més endavant», va sentenciar, apostant perquè en un termini relativament curt de temps, d’entre quatre i cinc anys, els esquiadors puguin gaudir d’un forfet únic que els permeti anar a qualsevol estació del país. Malgrat que actualment ja existeix un forfet d’Ski Andorra que dona accés a totes les estacions, el seu ús és residual.



Viladomat considera que saber qui és el propietari no és important i que, per sobre de tot, el client final ha de quedar al marge dels problemes de gestió que puguin tenir les societats explotadores. «Les empreses privades hem de tenir les millors instal·lacions, la millor comoditat i oferir la millor experiència perquè la gent vingui i gaudeixi. I això passa, entre altres coses, perquè la gent quan arribi al seu hotel li donin un forfet i el pugui fer servir a tot arreu. Aquest és el camí», va assegurar, «sense preocupar-se de qui és el propietari».



I tot això passa per la creació d’un forfet «Andorra», és a dir, un forfet únic, de país. «Si tu em dius que d’aquí a cinc anys anirem amb un sol forfet, m’hi jugaria un pèsol que serà així», va apuntar, alhora que admetia que segurament la transició no serà fàcil. «Per arribar a això hi haurà dificultats i èpoques sense forfet, segur», va concloure.



El conseller delegat de Saetde a remarcar que no es tracta d’una idea seva, sinó que és una tendència i un model que ja existeix en altres territoris i que funcionen correctament, perquè en realitat és el que demana el mercat.