Troguet aconsegueix fer el cim de Nord-amèrica

Tot i no ser una de les muntanyes més elevades del planeta, el Mont Denali, que significa ‘el Gran’ en llengua atabascana, és especialment complicat de pujar perquè hi ha un desnivell força pronunciat, amb 4.000 m des del camp base. A aquest fet se li sumen les baixes temperatures, ja que es troba situat molt a prop del cercle polar àrtic. Té l’honor de ser el 6.000 més septentrional del món. Des del 1896, i de manera oficial del 1917 fins el 2015, es va denominar McKinley, en homanatge al 25è president dels Estats Units, William McKinley.

Aquest cim té una altitud de 6.190 metres. L’expedició de Troguet va completar-se en una setmana, tenint en compte que va haver d’aturar-se durant dos dies a causa del mal temps. Les condicions meteorològiques van ser molt dures i van haver de suportar a les nits temperatures que es trobaven entre els -20 i els -30 graus. «Ens la vam jugar. Vam anar a fer el cim un matí de mal temps, però va valer la pena, perquè quan estàvem a dalt es va aclarar el dia i ens va deixar vistes meravelloses, sent les úniques persones allà», informava Troguet a través de les seves xarxes socials.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació