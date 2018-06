Ferran Teixidó torna a pujar al podi a la Santana VK de Madeira

L’illa de Madeira porta bones sensacions a Ferran Teixidó. A la Santana Vertical Kilometer el corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme va tornar a pujar al podi al circuit mundial, el primer de la temporada. L’any passat va ser-ne el guanyador i en aquesta ocasió ocupa la segona plaça.

El recorregut portuguès tenia 4,8 quilòmetres i 1.003 metres de desnivell, amb l’ascensió a l’Encumeada Alta (1.787 m). La sortida es realitzava de forma individual, el que no permetia als corredors tenir referències respecte als rivals. Teixidó, que té el rècord de la prova amb un temps de 41.48 aconseguit l’any passat, va concloure en aquesta ocasió amb un crono de 42.40 minuts. El guanyador va ser el portuguès Romeu Gouveia amb 42.30, mentre que tercer va ser l’espanyol Joan Freixa (43.17).

Teixidó: «He fet una bona feina i he deixat enrere gent molt bona. M’emporto molts punts»

Teixidó assenyalava que va realizar «una bona cursa, però en sortir de forma individual, no tens referències com quan sortim tots junts i m’ha guanyat el noi que ha sortit darrere meu. Ens han separat tan sols 10 segons. És res, però no podia saber el ràpid que ell aniria». Les sensacions durant la prova van ser bones per a l’andorrà, tot i que «no estava tant fi com l’any passat i he fet un minut més», en una recorregut que no és senzill perquè «costa molt agafar el ritme, per haver-hi trams de córrer i escales, que carreguen molt els bessons». Aquest resultat aporta noves energies en una «temporada que és molt llarga. Crec que he fet una bona feina i he deixat enrere gent molt bona. M’emporto molts punts i estic content».

En categoria femenina la victòria se la va adjudicar la neozelandesa Ruth Croft, que repeteix la victòria assolida l’any passat, amb un registre de 48.54. El segon lloc l’ocupava la francesa Elise Chabbey (49.07) i a la tercera posició finalitzava la també neozelandesa Anna Frost (52.56).

Quart de la general

Amb els 80 punts obtinguts a Madeira per la segona plaça aconseguida, Teixidó escala llocs a la classificació general i frega posicions de podi. És quart amb 137. El líder després de les quatre primeres curses és el suís Pascal Egli amb 295. La segona posició l’ocupa l’italià Davide Magnini amb 150 i la tercera amb la mateixa puntuació el suís Remi Bonnet.

Ultra Skymarathon madeira

La representació andorrana a l’illa portuguesa té continuïtat avui amb la participació de Lluís Sanvicente a l’Ultra Skymarathon Madeira. Qui no podrà ser-hi per lesió és Xavi Teixidó, que pateix problemes musculars. Els participants es trobaran en la primera ocasió que es disputa aquesta prova, amb un recorregut 56 km i un desnivell de 4.100 m. Es tracta d’una cursa tècnica que transcorre per pendents elevats i senders, encarnant perfectament el concepte skyrunning del mar al cel. El traçat inclou una secció de via ferrata sota el punt més alt de l’illa (1.861 m) i travessa la Laurisilva de Madeira, lloc natural declarat Patrimonio de la Humanidad per la Unesco.

La Copa d’Andorra segueix amb la Vertical dels Isards

Demà es disputa la setena edició de la Vertical dels Isards, que és la segona prova del calendari de la Multisegur Copa d’Andorra de curses de muntanya. Està organitzada pel Soldeu Esquí Club i compta amb prop d’una setantena d’inscrits.

La cursa compta amb un recorregut de 4.850 metres i 943 m de desnivell per a les categories absolut, júnior, veterà i màster, amb sortida davant el Comú de Canillo i arribada a la collada de la Serra dels Isards, situada a una altitud de 2.487 m. Es tracta d’un circuit mixt on hi ha zones urbanes, de camí de muntanya i de camp, amb pendents que van del 21 al 35 %. El recorregut curt té un traçat de 3.850 m i 647 de desnivell i està reservat a les categories aleví, infantil i cadet. Entre els corredors inscrits destaca la presència d’Oscar i Marc Casal. La sortida es produirà a les 10.00 hores. A les 13.00 h es realitzarà a la sala polivalent de l’edifici Perecaus el lliurament dels premis als primers classificats de cadascuna de les categories. Tots els participants rebran un obsequi.