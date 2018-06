Accident sense ferits de gravetat a l'avinguda Tarragona

Un accident a l'avinguda Tarragona, tot just passat l'edifici de les Columnes, ha comportat que s'hagi hagut de tallar la carretera en sentit sud entre la rotonda dels Marginets i la de Prada Casadet. Malgrat que es desconeixen els detalls de com s'ha produït el sinistre s'hi han vist involucrats dos vehicles, un de matrícula espanyola i un altre amb plaques del Principat. Malgrat l'espectacularitat de la situació i que el turisme espanyol ha acabat enfilat sobre la vorera i ha acabat col·lidint amb una furgoneta que hi havia aparcada en un terreny annex, tot ha quedat en un ensurt i no s'han hagut de lamentar ferits de gravetat.

Fonts policials van cofirmar que el conductor del vehicle andorrà, un resident portuguès, va ser detingut després de donar positiu en el control d'alcoholèmia.

El xoc ha tingut lloc cap a dos quarts de quatre de la tarda i la circulació s'ha pogut restablir a tres quarts de cinc, aproximadament una hora després de l'incident. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diversos efectius de la Policia, els Bombers i del Servei de Circulació de la capital.