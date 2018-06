Homenatge als petits

Diuen que la història l’escriuen els vencedors. Diuen també que la part de relat que ens arriba és el dels homes i que sovint sabem molt menys de com eren i què van fer les dones i els nens del passat. L’Arxiu Nacional publica avui un homenatge a la canalla del país, que s’uneix al que va publicar a finals de l’any passat per recordar les dones del territori, i que sembla que prova d’esmenar la tendència esbiaixada del relat històric cap al gènere masculí.



Sota el títol Esmolets! La canalla d’Andorra del 1896 al 1960, aquest catàleg digital «permet construir un relat de la vida quotidiana dels habitants del Principat i en aquest cas dels nens i nenes, des de l’any 1896 fins als anys 60 del segle XX», detallen des de l’Arxiu.

El contingut de la publicació es pot consultar des d’ara mateix i sense data de caducitat a la pàgina web de l’Arxiu Nacional i als seus comptes en xarxes socials. «Entre les fotografies que s’hi exhibeixen hi ha una de les primeres imatges de nens i nenes de l’Arxiu Nacional d’Andorra, presa l’any 1896 per l’editor català Mata i Companyia de Barcelona, del fons de la Casa Rossell d’Ordino, on es veu la fàbrica de tabacs Claramunt de Santa Coloma», destaquen els experts.



Els professionals de l’Arxiu han organitzat les imatges en diferents apartats relacionats amb la família, la feina, l’escola, la innocència i la vida social. «Acompanyen les 138 imatges el text d’Albert Villaró Cap a estudi, a més de textos de l’antropòloga i responsable de l’Arxiu d’Etnografia, Isabel de la Parte», detallen. A més del fons de la Casa Rossell, els especialistes s’han nodrit dels arxius de Josep Alsina, casa Cremat, casa Rossell, Francesc Pantebre, Narcís Casal, casa Areny-Plandolit, Builles i Julià Reig, entre d’altres, per tal de portar fins al segle XXI un tastet de la vida dels nens i nenes dels segles XIX i XX, a través d’una immortalització d’un període de la vida que, tot i que breu, és clau per descriure tant la persona adulta que en sorgeix, com la societat on s’ha desenvolupat la criatura.