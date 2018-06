Satisfacció a la Seu per les obres del nou CAP

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha mostrat satisfet per l’adjudicació per part del govern de la Generalitat de les obres de construcció el nou Centre d’Atenció Primària (CAP) a la ciutat. Segons s’ha publicat oficialment, les obres de construcció han estat adjudicades a l’empresa Construcciones Cots i Claret, SL, per un import de 2.757.701 euros (sense IVA) i tenen un termini d’execució de 12 mesos.



En relació amb aquest anunci, l’alcalde Albert Batalla ha manifestat que es tracta d’un pas «important i definitiu» per dotar la capital de l’Alt Urgell d’un centre d’atenció primària «a l’alçada de les necessitats de salut del segle XXI». Batalla també ha remarcat que aquest projecte, «llargament esperat», s’ha fet realitat «gràcies a la feina conjunta dels professionals del CAP, del Departament de Salut i de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell».



La construcció del nou edifici tindrà lloc als antics garatges de l’Alsina Graells. Es tracta d’un espai de 800 metres quadrats, situat al carrer Bisbe Guitart, que fins fa poc feia les tasques de magatzem municipal. L’immoble es va cedir al Servei Català de la Salut. L’Ajuntament de Seu hi està portant a terme actualment els treballs previs per a l’enderroc.



El nou equipament gairebé triplicarà l’espai de les actuals dependències. El CAP tindrà a la planta baixa les àrees d’atenció continuada i de pediatria. La primera comptarà, entre d’altres, amb una sala de tractaments i un box d’extraccions, mentre que la segona disposarà de tres consultes per als facultatius i tres més d’infermeria. El primer pis l’ocuparà l’àrea de medicina general, amb sis consultes per als professionals mèdics i sis més per als d’infermeria. La segona planta es destinarà a la consulta d’odontologia, quatre més de caire polivalent i espais per a usos administratius. L’edifici també tindrà un soterrani destinat a magatzem i instal·lacions, segons informa RàdioSeu.