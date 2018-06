Tres batlles i una fiscal opten a la nova plaça de Corts

El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, ahir va confirmar que quatre persones opten a la nova plaça de batlle al Tribunal de Corts per tal de cobrir el volum de feina previst de cara al setembre amb la represa del judici del cas BPA. «S’hi han presentat tres batlles –Canòlic Mingorance, Maria Àngels Moreno i Cristina Bea– i la fiscal Carolina Bailén», va avançar Casadevall, que va explicar que el proper dilluns s’avaluarien els mèrits tècnics de totes les candidates i que després encara s’hauria de dur a terme una entrevista. «Cap a mitjans o finals de juny ja hauríem d’haver seleccionat la persona», va anunciar el president del CSJ en el marc de l’acte de renovació de les senyores Immaculada Rodríguez i Laura Solanes en els càrrecs de batlle de la secció civil i administrativa i de batlle de la secció civil i de menors, respectivament, durant els propers sis anys.

Edifici amb noves funcions

El mateix Casadevall va explicar que a partir de l’any vinent, quan està previst que s’inauguri la nova Seu de la Justícia, els nomenaments estàndards deixaran de fer-se a la Casa de la Vall i es traslladaran a aquell edifici. «No té massa sentit muntar tot això per càrrecs que són de renovació automàtica; aquests actes els farem de forma ràpida allà i reservarem la Casa de la Vall per als primers nomenaments o per a actes més solemnes com quan un batlle passi a ser magistrat», va especificar.

Just ahir va aparèixer publicada al BOPA l’adjudicació dels treballs d’assessorament i d’assistència tècnica del nou edifici de la justícia, que aniran a càrrec de l’empresa Gespro i costaran més 32.000 euros. Casadevall va aclarir que es corresponen a les tasques de trasllat, neteja i seguretat que s’hauran de dur a terme al nou edifici properament i va aprofitar per explicar que les obres avancen «a gran velocitat i només porten uns dies de retràs».

Sistema 100% segur

Després d’haver mantingut una reunió amb l’empresa responsable del sistema informàtic de la justícia andorrana, Casadevall va assegurar que el programa «és prou segur» i que no es preveuen canvis en aquest sentit. De tota manera, el president va manifestar que es crearan comissions per tractar els temes que no acaben de funcionar.