La Seu reviu el seu passat amb el Mercat Medieval

La Seu d'Urgell reviu aquest dissabte i diumenge, dies 9 i 10, el seu passat amb la dissetena edició del Mercat Medieval dels Canonges, que té com a escenari principal el carrer més històric del casc antic, forjat a l'Edat Mitjana i que dóna nom a l'esdeveniment. L'autenticitat de l'escenari és un dels trets distintius del mercat urgellenc, que també engloba l'entorn de l'única catedral romànica de Catalunya.

El Mercat Medieval vol reforçar enguany la seva oferta gastronòmica, paral·lela al més d'un centenar de parades d'artesans. L'alcalde de la Seu, Albert Batalla, posa l'accent en el valor afegit del fet que se celebra "en un entorn autènticament medieval" i espera "que els urgellencs i visitants redescobreixin" aquest vial per poder-ne reivindicar la vigència "com a carrer comercial de la ciutat” per tal de donar-li activitat la resta de l'any. Batalla ha agraït també la “feina conjunta” que realitzen la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament urgellenc amb els veïns, entitats i associacions del centre històric perquè el carrer dels Canonges i el seu entorn medieval “bullin de gent i d’activitat durant el cap de setmana”.

Enguany el Mercat es fa una setmana més tard de l'habitual, la tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Mireia Font, ha detallat que es va descartar el primer cap de setmana de juny per la coincidència amb la celebració del Corpus i l'estesa de catifes de flors al casc antic. El canvi s'espera que sigui positiu perquè la previsió del temps apunta a un cap de setmana tranquil, en contrast amb la pluja que va marcar tant el cap de setmana passat com l'edició anterior, informa RàdioSeu.

Quatre zones gastronòmiques

Pel que fa al programa, Font ha subratllat que “enguany no només es mantenen els espectacles medievals i les parades d’artesania, sinó que a més a més es fa una aposta important en l’oferta gastronòmica i l’ambientació musical, protagonitzada per la música tradicional del Pirineu". El pes dels productes gastronòmics, recorda, "cada vegada tenen més importància dins del mercat medieval i hem decidit que valia la pena potenciar-los”.

Concretament, l’oferta gastronòmica es concentrarà en quatre zones diferenciades dins del mercat medieval: el carrer Santa Maria, amb el Forn Duat i la Creperia La Capibara; el carrer Sant Just amb el Zoco de la Rabha Assat i la cerveseria Lupus; i la placeta de Sant Roc, amb la pizzeria Els Traginers, la cerveseria VIP, cocktails de la Luisa Sala i el bar la Tasca. La Fonda Jové també oferirà un menú medieval durant tot el cap de setmana de mercat.

La Taverna Medieval: menjar i música

El carrer Lluís de Sabater, la quarta zona gastronòmica que oferirà el Mercat Medieval dels Canonges, hi haurà instal·lada la Taverna Medieval on els visitants hi trobaran les ofertes per menjar i beure amb l’associació de productes artesans de la comarca Menja’t l’Alt Urgell, que oferirà menús amb productes de proximitat; així com també les propostes de menjar i beure d’Arròs a Taula, la Cerveseria VIP, la xurreria Reyner i la Creperia Las Artesanas.

Aquest espai gastronòmic també oferirà durant tot el cap de concerts de música tradicional del Pirineu amb els grups Astorets del Pirineu, el Grup de Ranxeres Pirimex, el duet Liv Halum i Ivan Garriga, l’Orquestrina Trama i En Pepón de Bellestar. Val a dir que l’escenari de la Taverna Medieval també restarà obert a músics del Pirineu que vulguin actuar en directe.

Per la seva part, la Coral Signum oferirà un concert de Madrigals i cançons dels segle XV i XVI, a l’Església de Sant Miquel, el dissabte 9 de juny, a les nou del vespre. L’entrada és gratuïta.

Sopar medieval

Una altra novetat que presenta el Mercat Medieval dels Canonges d’enguany és la celebració d’un sopar medieval obert a tothom, que tindrà lloc a partir de les nou del vespre, al Pati Palau, i organitzat per l’Associació de Veïns i Comerciants del Casc Antic.

El menú del sopar medieval constarà d’un timbal d’amanides dels Canonges, fideus del pastor Climens i pomes de Palau farcides de crema. Per a més informació i venda anticipada de tiquets: Llenceria Fina, Forn Duat i Perruqueria No t’ho perdis. També es podran comprar el mateix vespre al Pati Palau. El preu el tiquet del sopar és de 16 euros per als adults, i de 10 euros per als nens (fins a 9 anys). L’organització d’aquest sopar medieval anima als comensals a vestir-se de “medieval”.

Més propostes

El Mercat Medieval dels Canonges proposa també un complet programa d’actuacions, animacions de carrer i activitats infantils innovadores i de qualitat. Un total de 6 grups d’animació delectaran durant tot el cap de setmana els visitants amb les seves habilitats i espectacles: teatre, lluites de guerrers, màgia, balls de gegants, tallers i jocs infantils, cercaviles musicals, concerts, contacontes, tir amb arc, visites guiades, entre d’altres.

Els espais en què es desenvoluparan les diferents propostes seran la plaça dels Oms, la sala Sant Domènec, el pati de la Biblioteca Sant Agustí, la plaça Soldevila i l’Espai Ermengol. Totes les activitats són gratuïtes, excepte l’espai de jocs del Pájaro carpintero, el tir amb arc, les passejades amb ponies, la ‘noria’ medieval i el carrusel.