L’APRA denuncia l’incivisme d’alguns amos de gossos

L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), ha posat sobre la taula dos conflictes diferenciats però que afecten de manera directa a les superfícies agràries del país, així com de retruc també la ramaderia. Per una banda, els propietaris incívics de gossos que no tenen consideracions quan els deixen campar a zones privades, i per altra els animals salvatges. En aquest segon punt l’APRA és conscient que és un «problema complex i de difícil solució», però demana a les administracions «no abandonar els pagesos i ramaders» a la sort del que puguin fer aquests animals. Respecte a les espècies que fan més destrosses, són sobretot els porcs senglars i els talps que excaven galeries subterrànies i aixequen el terreny.

Perill pel bestiar

Pel que fa al problema dels gossos, l’associació denuncia que els propietaris de terrenys agrícoles es veuen «molt sovint» afectats per l’entrada de cans. Així doncs, aquest espais privats, «cultivats amb cura», són danyats per gossos, però sobretot la problemàtica recau en les femtes que hi puguin deixar, ja que provoquen rebuig per part del bestiar. Segons l’ANA, entre les malalties més greus que poden transmetre les femtes al bestiar hi ha l’anomenada neosporosi, que pot fer patir avortaments sobtats a les vaques embarassades. Així mateix, i tenint en compte que les persones consumeixen aquests animals, poden acabar patint infeccions per paràsits i malalties de l’aparell digestiu, assegura l’APRA.