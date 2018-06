Una empresa andorrana ocuparà un hangar de l’aeroport

La Seu d’Urgell incrementarà a l’estiu les empreses que utilitzen els seus hangars com a base gràcies a la instal·lació de la distribuïdora Rapid Solutions SL, dedicada a la comercialització d’avionetes i planadors i que des de fa tres anys utilitza una zona exterior dins l’aeroport per vendre aquest aparells de la marca eslovena Pipistrel. La firma andorrana, tal com avança el diari Segre, distribueix diversos models que tenen una capacitat que va de les dues a les quatre places. Amb la seva incorporació, seran vuit els hangars de l’equipament alturgellenc que estan en funcionament i en quedarà espai per a construir-hi set més.



Des de l’empresa expliquen que l’obertura del nou hangar coincidirà en el temps amb l’arribada, al mes de juliol, del model Taurus Electro, la primera avioneta elèctrica del món. L’aparell es podrà visitar a les noves instal·lacions de l’aeroport pirinenc, les quals suposaran un salt qualitatiu respecte a l’espai exterior que han ocupat en els darrers tres anys. Rapid Solutions, amb seu al Principat des de fa cinc anys, és, després de Madrid, el segon distribuïdor que permet veure les avionetes i planadors de la marca eslovena a l’Estat espanyol. Els aparells que comercialitza disposen d’entre dos i quatre places. L’Aeroport d’Andorra - La Seu d’Urgell compta actualment amb sis hangars, dels quals quatre són d’ús privat i els altres dos estan ocupats per una empresa dedicada a dur a terme treballs aeris i manteniment a tercers. Mentre, s’està acabant els treballs interiors en dos més. Un d’ells correspon al de l’empresa Rapid Solutions i l’altre ja acull l’aparcament d’una firma que ofereix el servei d’aerotaxis i una escola de formació de pilots, a més d’una companyia de manteniment d’aeronaus, segons el departament de Territori i Sostenibilitat.