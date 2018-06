El fiscal demana 12 anys de presó i a l’agressor de Ramírez

El passat 7 d’octubre del 2016, l’atleta andorrà Iván Ramírez va rebre una pallissa brutal a Ejea de los Caballeros. Avui, Iván K. S., presumpte autor de la brutal agressió s’asseu a la banqueta dels acusats i s’enfronta a 12 anys de presó per un delicte de lesions agreujades i a 360.000 d’indemnització per les seqüeles que ha partit l’andorrà. Així mateix, Aleks T., cosí de l’acusat, s’enfronta a 3.600 euros de multa per un delicte d’omissió de socors, ja que va ser testimoni de la pallissa i no va trucar a urgències.

Així mateix, l’acusació particular sol·licita 14 anys de presó per un delicte d’assassinat en grau de temptativa i demana, a més, una multa de 7.200 als dos acusats per omissió de socors. A més, l’advocada de la víctima, María Mercedes Lasierra, sol·licita una indemnització del doble per les seqüeles, a més de demanar-li 37.200 euros pels dies d’hospitalització, 5.000 euros per les dues operacions quirúrgiques i 100 euros per cada dia de tractament sense hospitalització, convalescència que encara continua perquè Ramírez no s’ha recuperat del tot perquè algunes lesions són irreversibles. També es demana que l’acusat, que és natural de Bulgària, sigui expulsat del país durant deu anys. La Comunitat Autònoma d’Aragó reclama 78.500 per les despeses sanitàries ocasionades a Salut.

Per altra banda, la defensa, exercida per José Cabrejas, demana l’absolució dels acusats i creu que, en cas de condemna, s’hauria de qualificar d’un delicte de lesions bàsiques amb un altre de lesions greus per imprudència. L’acusat reconeix que va apallissar a l’esportista però que no el volia lesionar de tal manera i que, aquestes, van ser a conseqüència d’una «caiguda al terra».