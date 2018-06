La Trobada Empresarial insta les empreses a ser més competitives

Posar l'accent en la competitivitat de les empreses. Aquest és l'objectiu de la 29a Trobada Empresarial al Pirineu que ha arrencat aquest dijous amb 600 inscrits i una notable presència de polítics. El debat sobre el creixement sostenible de les empreses en un entorn canviant és l'eix del programa. La trobada ha estat inaugurada per l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i pel president de l'esdeveniment, Vicenç Voltes. En el seu discurs, Voltes ha dit que "en un entorn més competitiu i exigent, les empreses han d'estar cada cop més connectades, més capacitades, més formades. En definitiva, fa que tingui molt interès assistir a unes jornades com aquestes". L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, per la seva part, ha volgut recordar en el seu parlament la figura de Pompeu Fabra assegurant que "no cal abandonar mai i esperar".

A la primera conferència, la psicològa clínica Inma Puig, habitual col·laboradora del FC Barcelona, ha explicat que la clau per resoldre problemes a les empreses és la comunicació i trobar temps i un espai neutre per parlar però també per escoltar, i sense pressa. Ha destacat que utilitza el mètode Balint, que consisteix en intentar entendre a l'altre "sense jutjar. Jutjar fa un mal terrible. Estem jutjant sempre a tothom, sense proves. I dictem sentències".

A l'acte de benvinguda a la Trobada Empresarial, Voltes ha a agraït el suport un any més de l'Ajuntament de la Seu i de la resta d'institucions, col·laboradors i empreses que el fan possible. Voltes ha avançat que enguany compten amb uns 580 assistents, una xifra semblant a la de l'any passat i que se situa en la línia de consolidació al llarg d'aquesta dècada. En aquest sentit, ha apuntat que aquesta és la capacitat màxima que pot albergar tant la Sala de Sant Domènec com la infraestructura d'allotjaments de la Seu. A més a més, hi afegeix que volen apostar "per la qualitat" i perquè per als inscrits la participació sigui profitosa de cara a "escoltar-nos, actualitzar-se i, com a fet diferencial, gaudir d'un entorn d'idees i coneixements que enriqueix a tothom", en un context "de canvi permanent".

Voltes també s'ha referit a la complexa situació política dels darrers mesos, tant a Catalunya com a Espanya, i espera que els canvis recents "ajudin a reduir la tensió i normalitzar les relacions institucionals", per la qual cosa considera "molt important" que el nou president de la Generalitat, Quim Torra, faci aquest divendres la inauguració oficial i, a més a més, "hagi accedit a fer un col·loqui amb els assistents, que ho han valorat molt positivament perquè això ajuda a fer país".

Al seu torn, Batalla ha donat la benvinguda als assistents i ha elogiat el fet que al llarg d'aquests anys la Trobada ha esdevingut "un enorme referent en l'àmbit institucional i empresarial al país". Batalla, a més a més, ha esmentat l'impacte econòmic que suposa per a la ciutat acollir la cimera cada any i ha indicat que, tot i que no s'ha quantificat, "hi ha evidències com ara que les places hoteleres estan plenes, no només a la Seu sinó també al seu entorn, o bé que hi ha industrials de la Seu que aquests dies reben encàrrecs de feina per la Trobada, assistents que ja venen abans no comenci la Trobada, d'altres que aprofiten per quedar-se aquí el cap de setmana i molts mitjans que venen a cobrir-ho", i conclou que "és positiu per a la ciutat, no només aquests dies sinó també pel pòsit que deixa per al futur".

La psicologia al Barça i al Celler de Can Roca

Les ponències de la Trobada Empresarial han arrencat amb la psicòloga clínica Imma Puig. Les emocions de les persones, i com influeixen en el seu desenvolupament, han centrat la intervenció de Puig, que és col·laboradora externa del Futbol Club Barcelona i responsable d'equips del restaurant El Celler de Can Roca.

Entre d'altres aspectes, ha posat en valor la importància d'"entendre les persones" i "escoltar el doble del parlem" per poder aprendre i per prendre millors decisions, no només en l'àmbit econòmic sinó també a la vida. I hi afegeix que cal aprendre "a escoltar no només el que ens diuen sinó també el que no ens diuen, que de vegades és més important", com també que "com més ens coneguem a nosaltres mateixos, més fàcil serà conèixer als altres".

Pel que fa a la gestió d'equips, la també col·laboradora d'Esade ha aconsellat aportar sempre mentalitat positiva, ja que subratllar allò que els altres fan bé, en comptes de criticar el que fan malament, ajuda a generar complicitats i obtenir millors resultats. Finalment, quant a la seva experiència amb un equip de primer nivell com el Barça, Imma Puig ha explicat que habitualment el treball dels psicòlegs se centra no només en els jugadors sinó especialment en l'entrenador, perquè "és la part més feble i el primer de qui es prescindeix si els resultats no acompanyen". Alhora, ha volgut relativitzar les habituals crítiques als "egos" dels futbolistes d'elit tot assegurant que "sense un ego, no s'atrevirien a sortir a un camp amb cent mil persones cridant davant d'ells".

La jornada de divendres serà inaugurada pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i comptarà amb la participació de l'exministre espanyol d'Exteriors José Manuel García-Margallo. La cloenda anirà a càrrec de la ministra espanyola de Politica Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, i del cap de Govern, Toni Martí.