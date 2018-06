Les banquetes comencen a trobar propietaris

El ball de banquetes segueix a la Lliga Endesa però la música ja ha deixat de sonar al joc de les cadires. Movistar Estudiantes va arribar a un acord per dues temporades amb Josep Maria Berrocal, que arriba a l’equip després de dirigir l’NSK Eskisehir Basket turc.

Per altra banda, Luis Casimiro va anunciar que deixava l’Herbalife Gran Canària i va fitxar per l’Unicaja de Màlaga per dues temporades. El tècnic, que té una àmplia carrera a la Lliga Endesa, de la qual es va proclamar campió amb el TDK Manresa, torna a la banqueta verda de nou després de l’experiència del final de temporada 2011 / 2012, disposat a afrontar un nou projecte. Ha entrenat deu equips diferents de la competició i és el quart entrenador amb matxs de l’ACB. El que no se sap encara és a quina cadira s’asseurà Joan Peñarroya.