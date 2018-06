Pocs professors es jubilaran als 60 anys, segons Martí

El cap de Govern, Toni Martí, va justificar el fet que la llei del cos d’Educació (actualment a tràmit parlamentari) permeti que la jubilació dels docents als 60 anys sigui voluntària i no obligatòria –com passa amb d’altres cossos especials–, perquè «no penso que hi hagi massa gent que s’aculli a això». No obstant, va exposar que és una bona mesura perquè els mestres estan sotmesos a «pressió».

Entre els 60 i els 65 anys els docents cobraran la pensió a partir de la mútua i del Govern, mai de la CASS



Martí també va exposar que el debat sobre la creació de la llei del cos d’Educació s’hauria d’haver fet «fa anys», en la línia de les declaracions efectuades pels ministres d’Educació i de la Funció Pública del seu gabinet la setmana passada. També va explicar que dels 60 als 65 anys els docents que es jubilin cobraran de la mútua i del Govern i, a partir dels 65, de la CASS. El fet que l’esperança de vida estigui augmentant és un dels punts que va argumentar el cap de Govern per plantejar aquest posicionament i, per això, segons aquest pronòstic que seran pocs els que voldran jubilar-se als 60 anys, des del Govern van decidir que la retirada fos voluntària i no obligatòria, a diferència d’altres cossos especials com la policia i els bombers.

En qualsevol cas, Martí va defensar la possibilitat de jubilar-se als 60 anys pel tipus de feina que tenen i perquè, a més, és una manera de «renovar l’administració sempre a favor de la qualitat».

Resta de condicions

Pel que fa a la resta de condicions de la llei que regula el cos docent, són «bastant similars a d’altres cossos especials», va assegurar el cap de l’Executiu. Les declaracions van tenir lloc durant l’arrossada popular d’Escaldes-Engordany, en què va participar. Durant l’acte va recordar que quan l’any 2000 es va aprovar la llei de la Funció Pública es va deixar constància que els cossos especials havien de desenvolupar la seva pròpia llei i, per tant, en el cas dels docents «ha estat un debat actual però que hauríem d’haver portat des de fa anys», va reconèixer.

Sense efectes a la Cass

Finalment, va enviar un missatge tranquil·litzador tot recordant que la possibilitat de jubilar-se als 60 anys per part dels docents no afectarà la situació de la CASS, ja que no n’assumirà la seva jubilació fins als 65, de la mateixa manera que ho fa amb la resta dels ciutadans.

Fins a aquesta edat, els docents cobraran a partir de la seva mútua i del Govern. «Des del punt de vista de l’erari públic no suposa un gran sobrecost per a l’administració», va indicar Martí, tot i que dependrà també dels salaris que acabin percebent els mestres que substitueixin a aquests docents que es jubilin i de la cotització amb aquesta finalitat que se’ls retingui.