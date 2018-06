La llegenda de Bou

Toni Bou és l’amo i senyor del trial, és únic en la seva espècie, el fill il·lustre de la vila de Piera que ha conquistat el món d’aquest esport i que va tornar a fer història, de nou. El pilot resident va sumar la 99a victòria al Mundial i es va acomodar al lideratge de la competició després de guanyar la tercera prova puntuable a Sant Julià de Lòria. D’aquesta manera, a la propera competició que es disputa el 24 de juny a Gouverla, Portugal, podria ser el primer a obtenir les 100 victòries.

Toni Bou (Montesa) ho va aconseguir amb 16 punts de penalització, només dos menys que el segon classificat, Albert Cabestany (Beta), que va perdre les opcions a la zona 12, i quatre menys que el tercer classificat, Jeroni Fajardo (Gas Gas). La competició va estar ajustada en tot moment i de fet, aquesta és la competició que menys bé se li dona al pilot resident a Andorra. Si es volia tenir una oportunitat, era aquesta. Però és imbatible. Aquesta gesta la va assolir en quinze zones i dues voltes a un curt recorregut d’uns quatre quilòmetres pels voltants de Nagol.

Toni Bou: «La sensació és increïble perquè Andorra sempre és difícil i avui he fet el millor pilotatge de l’any»

«La sensació és increïble perquè Andorra sempre és molt difícil per mi i crec que avui he fet el millor pilotatge de l’any», explicava Bou. «He comès alguns errors a la primera volta però al final he aconseguit assegurar la victòria a la darrera secció», remarcava. D’aquesta manera, Bou té un bon marge i una situació còmoda amb 70 punts, segon és Fajardo amb 63 punts i tercer Jaime Busto (Gas Gas) amb 61.

El pilot ja havia donat l’avís dissabte al ser el més ràpid a la prova classificatòria, de manera que ahir va ser l’últim en prendre la sortida. Bou va marcar un temps de 25,03, 1,88 segons més ràpid que el segon classificat, Jaime Busto. Tercer, amb un temps de 27,70 va ser James Dabill (Beta). «No estic al 100% físicament però estic acostumat a entrenar aquí i tinc bones sensacions, estic molt content d’aconseguir aquest resultat davant de l’afició», manifestava.

En Trial2 la victòria va ser per Matteo Grattarola amb només 2 punts de penalització. Segon va ser Gabriel Marcelli amb 7 punts i tercer Jack Peace, amb 13. Xavi Casas (Gas Gas), l’únic andorrà de la competició va ser 23è amb 111 punts. En Trial125 la victòria va ser per Billy Green amb 7 punts. Segon va ser Eric Miquel amb 10 punts i Pablo Suarez tercer amb 11. L’única noia que competia, Emma Bristow, va quedar 22a de la classificació de Trial2 amb 101 punts.

Segons Natàlia Gallego, president de la Federació Motociclista, «l’ambient ha estat prou interessant perquè les zones estaven molt juntes i s’hi ha concentrat molta gent». «S’ha vist força ambient i el fet que la qualificació fos al mig del poble així com l’última zona ha fet que fos molt bonic pel públic, a més, la cursa ha estat molt emocionant fins al final perquè no s’havia decidit el podi i entre el primer i el quart hi havia canvis en tots moments», explicava.

Així mateix, Gallego creu que amb l’arribada del nou promotor «s’ha millorat pel que fa a la tecnologia, ja que a través de l’aplicació s’ha pogut fer el seguiment de la competició en tot moment». Per altra banda, també va destacar que el jurat els havia felicitat per l’acolliment del país.