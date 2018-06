Fills d’Andorra celebra l’obertura del centre de joves de Sispony

Xavier Panadès, president de Fills d’Andorra, l’associació de pares amb fills amb drogodependència, va celebrar la posada en marxa del primer centre residencial del país per a joves amb addiccions o amb problemes de conducta. El centre Adrimar, a la Borda Jovell de Sispony, és resultat d’una iniciativa privada i ha començat a funcionar abans que el Centre de Reeducació Intensiva (CREI), la instal·lació que impulsa el Govern a l’edifici Solà d’Enclar per tractar de manera intensiva els menors d’edat que pateixin els mateixos problemes.



Segons Panadès, l’obertura del centre Adrimar és una «molt bona notícia». «Que s’hagi engegat abans el projecte privat que el públic no ens molesta. No és una carrera, sinó que es tracta de sumar», va assegurar el representat de l’entitat. Panadès va comentar que, des de l’associació, voldrien encara més iniciatives privades que lluitessin per la causa. «No podem demanar més rapidesa de la que està fent l’administració», va afegir Panadès. L’associació que presideix portava temps demanant a l’Executiu la creació d’un centre públic per a aquest col·lectiu «oblidat».



Finalment, el Govern va anunciar el març passat que l’equipament seria una realitat i que s’ubicaria en un edifici propietat del Fons de Reserva de Jubilació de la CASS. L’edifici Solà d’Enclar estava en desús des del 2013 i fins llavors havia acollit una residència per a gent gran.