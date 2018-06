Un 4,6% de la ciutadania pateix privació material severa

El nombre de persones que pateix privació material severa creix cada vegada més i confirma que hi ha un col·lectiu de població que des de fa anys no pot sortir d’aquesta situació. L’indicador, que reflecteix les dificultats dels individus per accedir a determinats béns de consum, se situa actualment en el 4,6% a Andorra, quan en l’enquesta del 2016 havia estat de l’1,3%. D’entre els ítems que s’incorporen en aquest indicador, destaquen que un 12,4% dels enquestats no és capaç de mantenir la seva casa en una temperatura adequada; que un 14,4% no es poden permetre anar de vacances fora de casa almenys una setmana a l’any; que un 41,7% no s’ho poden permetre si no és a casa de familiars o amics; i que un 7,5% no tenen suficients ingressos per comprar carn o peix. «Són unes proporcions altes i cal tenir en compte que no estem parlant de luxes», va expressar Joan Micó amb preocupació.

Col·lectiu que es dispara

Actualment hi ha un 9,9% de la població que considera que la seva situació econòmica és dolenta o molt dolenta. Segons va apuntar el director del CRES, «el problema és que des de fa temps no es baixa d’aquest topall». I va confirmar que hi ha un col·lectiu que es troba en «una situació delicada i amb dificultats» malgrat que hi ha hagut un canvi de tendència econòmica. I en aquestes circumstàncies, va puntualitzar, es troben persones amb una baixa llarga, famílies monoparentals, gent gran i jubilats, o treballadors poc qualificats. Micó també va insistir en l’agreujant del gènere: «Per exemple, les dones que se separen i que s’han de quedar amb els fills o que tenen feines menys qualificades tenen més dificultats».