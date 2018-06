Andorra acull l’Europe Cup Qualifier FIBA 3x3

Andorra acollirà per tercer any consecutiu un dels tornejos de classificació per a la FIBA 3x3 Europe Cup, que aquest any se celebren a Escaldes- Engordany (23 i 24 de juny), a Poitiers (29 i 39 de juny) i a Constança (30 de juny i 1 de juliol). Els 59 equips (femenins i masculins) de 33 països, repartits en les tres localitzacions, es jugaran el passi a la final de setembre a Bucarest que tindrà lloc del 14 al 16 de setembre. Així, l’esdeveniment es disputa a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany i acollirà 15 països amb 17 equips, tant en categoria masculina (Eslovènia, Ucraïna, Holanda, Andorra, República Txeca, Hongria, Suïssa i Grècia) com femenina (Hongria, Itàlia, Andorra, Espanya, Letònia, Estònia, Sèrbia, Azerbaidjan i Grècia).

Així mateix, en categoria femenina, Andorra estarà representada per Cristina Andrés, Patrícia Vicente, Clàudia Guri i Nàdia Mun. En categoria masculina, els seleccionats són Daniel Mofreita, Jordi Olcina, Oriol Fernández i Rafa Casals.

D’aquesta manera, la plaça Coprínceps tindrà una graderia amb capacitat per a 450 persones perquè es pugui gaudir en directe dels partits d’aproximadament deu minuts de durada entre les 10 del matí i les 7 del vespre. A més, hi haurà una pantalla de 12 metres quadrats que mostrarà el senyal del directe que la FIBA 3x3 enviarà en streaming per a tot el món.

Per altra banda, en cas de mal temps, les competicions es traslladaran al pavelló d’Escaldes-Engordany, el Prat Gran, a escassos metres de la plaça.

Així, Itàlia, les campiones del món ja van arribar ahir al Principat per preparar la competició. Igualment, els subcampions del món, Holanda, també donaran molta guerra i espectacle. Per un altre costat, dissabte a les 8 del vespre l’Illa Carlemany acollirà un concurs d’esmaixades amb figures com Loïc Moitry, Arek Przybylski, Marco Favretto i Renars Bulduris.