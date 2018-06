L’A i PS formaran llistes parroquials conjuntes a les eleccions generals

Liberals i socialdemòcrates aniran de la mà a les llistes parroquials en les properes eleccions generals. O almenys aquesta és la voluntat que ahir es va aprovar per part de les dues formacions polítiques en els dos congressos celebrats respectivament i que van validar l’acord que conté les línies bàsiques del pacte. Amb tot, serà cada comitè parroquial de cada formació qui tindrà l’última paraula sobre si vol pacte i sobre la confecció de les llistes, de manera que es pot donar la situació que en algunes parròquies L’A i PS vagin junts i en d’altres, competeixin.

Entre els acords aprovats destaca el compromís de canviar la llei electoral per afavorir les minories

A nivell nacional, ambdos partits insisteixen que seguiran defensant la seva ideologia i que els possibles pactes locals no són contradictoris. Caldrà veure finalment com es confeccionen les llistes, com s’explica a la ciutadania el lligam i com s’encaixen temes com, per exemple, la despenalització de l’avortament que defensen els socialdemòcrates. En tot cas, i malgrat les diferències ideològiques que alguns consideren que fan del pacte entre el PS i L’A un fet antinatural, ahir la decisió va rebre el suport d’una «àmplia majoria» en tots dos partits. Sobre la taula també hi ha, malgrat que no de manera oficial, una possible aliança entre DA i UL, el que acabaria amb unes eleccions generals dividides en dos grans blocs. De moment, però, ni tan sols es té encara una data per als comicis.

Acord de ‘mínims’

La proposta de mínims d’acord entre les dues formacions que ha de permetre anar conjuntament a les llistes parroquials i en solitari a la nacional conté una desena de punts agrupats en tres blocs: responsabilitat política i regeneració democràtica; encaix amb Europa; i impuls institucional. Els punts més transgressors passen per comprometre’s a endurir les sancions previstes al Codi penal en els casos de corrupció política, reformar la llei de la contractació pública amb l’objectiu que sigui més transparent, modificar la llei electoral perquè el resultat sigui més «representatiu» i lligar la relació entre els partits i els seus representants electes per evitar el «transfuguisme polític». A banda d’aquests punts, se’n proposen d’altres menys específics com retornar la capitalitat política al Consell General, reforçar la transparència de les parapúbliques, explicar millor els pros i els contres de l’acord d’associació amb Europa, reformar l’aprovisionament dels càrrecs d’organismes i institucions com ara els tribunals. També insisteixen en què cal impulsar la participació ciutadana amb consultes i referèndums i reforçar la independència judicial.

Un moment del congrés del PS, ahir.

Defensar el pacte

En un discurs molt crític amb els set anys de govern demòcrata, el líder liberal, Jordi Gallardo, va defensar la postura de la cúpula del partit respecte al lligam amb el PS com un «acord estratègic». «És un acord que persegueix recollir el vot del canvi i no dividir-lo. Hem fet una lectura dels sistema electoral que tenim i és una opció possible per trencar la majoria que tan mal ha fet a Andorra», opinava, tot afegint que «és un acord per desafiar el sistema electoral actual, i possiblement també per desafiar l’estratègia parroquialista que DA ha estat capaç de desplegar a totes les parròquies». En tot cas, deixava molt clar que «no ho dubteu, presentarem un projecte plenament liberal a les eleccions generals» però demanava tenir el «cap fred, amplitud de mires, visió política i pensem en allò que convé al país i no només al nostre projecte».



Per part del PS, Susanna Vela va indicar que el pacte «és una possibilitat per tenir més representació al Consell General i tirar endavant allò que el PS fa temps que defensa però que amb la representació actual no hem pogut». Vela va deixar clar que l’acord «s’ha rebut bé» i que ara està en mans dels comitès acabar de tancar sinergies amb els liberals i buscar els candidats que puguin encapçalar les llistes.

Vuit persones no afins al pacte amb el PS han demanat afiliar-se a L’A

Vuit persones d’Escaldes van presentar la sol·licitud d’afiliació a L’A poc abans que ahir es celebrés el Congrés Executiu que havia de prendre una decisió sobre el pacte amb el PS a les llistes parroquials de cara a les eleccions generals. El motiu seria poder mostrar el seu desacord amb la proposta. Segons els estatuts, però, els nouvinguts no podrien votar fins als sis mesos de la seva afiliació.