Teixidó i els germans Casal volen coronar l’Olimp

Quatre corredors participen aquest cap de setmana a Prionia (Grècia), localitat on es disputa la Vertical Olympus i la Sky Olympus. Avui és el torn de Ferran Teixidó amb la primera cursa, que surt a les 10 del matí. És una cursa de 4,3 quilòmetres i amb 1.024 metres de desnivell acumulat. És una de les proves més tècniques d’aquesta mena de Grècia, una cursa cap a l’Olimp. Després dels primers 250 metres una forta rampa començar a animar la cursa fins al final, arribar a una meta situada a 2.063 metres, on hi ha unes vistes magnífiques.

Demà disputaran la Sky Olympus Marc i Òscar Casal i Sintu Vives. És una cursa puntuable per a les Skyrunning World Series. És una carrera de 44 quilòmetres amb una ascensió total de 3.200 metres i s’arriba al punt més alt, a 2.780 metres. La cursa surt del lloc arqueològic de Dion i puja cap al tron de Zeus. Tots els corredors han viatjat acompanyats per Fabrizio Gravina, el preparador físic de la Federació.