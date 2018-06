Peñarroya desmenteix el fitxatge imminent pel Gran Canària

L’exentrenador del MoraBanc Andorra, Joan Peñarroya, ha explicat aquest matí que no té notícies del fet que vagi a entrenar a l’Herbalife Gran Canària la pròxima temporada després dels rumors que van aparèixer que el vinculaven com a tècnic de l’entitat. En aquest sentit no ha desvelat el seu futur: «No puc dir res més, llegeixo les coses justes i n’estic veient de moltes que no són certes. No tinc notícia de tot el què està sortint. El meu representant segur que està parlant amb el Gran Canària i amb altres clubs, però avui no hi ha res». «No m’agrada entrar en el tema dels rumors fins que les coses no estan fetes, per tant, ara mateix, no tinc res a dir», reiterava.

«Si hi hagués alguna cosa, ho sabria. S’ha de tenir paciència. Tinc clar que he d’emprendre una nova etapa i veurem quina és la millor opció en tots els nivells. De moment, estic aquí a Manresa, esperant», afegia.

«Espero tenir unes vacances en les quals pugui descansar amb la meva família, però també pensant en l’aquí que hauré de construir», concloïa. L’Herbalife Gran Canària i el Montakit Fuenlabrada són els dos únics equips de la Lliga Endesa que no tenen entrenador.