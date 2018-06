La selecció de futbol disputarà un amistós contra els Emirats Àrabs

El conjunt de Koldo Álvarez jugarà el pròxim 18 d'agost a Àustria un amistós contra els Emirats Àrabs Units. Serà un nou amistós que servirà per continuar la preparació per a la Nations League, que arrencarà només tres setmanes més tard.

Ara per ara, Andorra ocupa el lloc 130 del rànquing FIFA i acumula dos partits sense perdre: una victòria (1-0 davant Liechtenstein) i un empat (0-0 contra Cap Verd). A més, ja són 207 minuts sense encaixar un gol. L'últim va ser contra Letònia en el darrer partit dels European Qualifiers per al Mundial de Rússia 2018, a l'octubre 2017.

Per la seva banda, els Emirats Àrabs Units ocupen actualment el lloc 77 del rànquing FIFA. És un equip dirigit per l'italià Alberto Zaccheroni (exentrenador de l'Inter de Milà, Milà i Juventus entre d'altres) des de l'octubre del 2017. L'equip asiàtic no guanya des del 2 de gener, quan va superar l'Iraq per penals a les semifinals de la Copa del Golf. Després a la final, va perdre, també per penals, contra Oman. Al mes de març, va jugar dos partits de la Kings Cup, amb dues derrotes. Contra Eslovàquia va perdre per 2-1 i davant Gabon per 0-1.

En aquest sentit, Àlvarez considera que "és un partit per la preparació que se situa en plena temporada" i espera que tots els jugadors "arribin en el millor estat possible".