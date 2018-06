El metre quadrat dels pisos puja un 2% i se situa en 2.014 euros

El preu de l’habitatge i el sòl dels béns transmesos durant l’any passat va augmentar significativament respecte a l’exercici anterior. Així es desprèn dels resultats publicats ahir per primera vegada sobre les transaccions immobiliàries i de preus de l’habitatge i el sòl, d’acord amb la Llei del Pla d’Estadística 2018-2021. Segons l’informe, mentre el 2016 el preu per metre quadrat d’un pis era de 1.969,03 euros, el 2017 va ser de 2.014,20, el que va suposar un augment del 2,3%.

La capital, la més cara

Per parròquies, la que més va incrementar el preu mitjà de l’habitatge i el sòl va ser Andorra la Vella, passant de 1.851,60 euros el 2016, a 2.250,33 euros l’any passat. Aquest augment de 398 euros suposa una variació positiva del 21,5% i converteix la capital en la parròquia més cara del país amb diferència, ja que és l’única en què se sobrepassen els 2.000 euros per metre quadrat. Com es veu en el gràfic, totes les parròquies van tenir una variació positiva en comparació el 2016. A Andorra la Vella la segueixen Escaldes-Engordany amb un preu per metre quadrat de 1.819,20 euros, el que representa un augment del 7,7%; Ordino amb 1.419 i un 8,4%; Encamp amb 1.374,62 euros i un 10,1%; la Massana amb 1.374 euros i un 4,8%; Sant Julià de Lòria amb 1.352,28 euros i un mínim augment de l’1,6% i Canillo amb 1.245 euros i un 3,4%. D’aquesta manera, s’entén, doncs, que el preu mitjà per metre quadrat de l’habitatge i el sòl al país va ser de 1.525 euros, representant un 9,6% més que el 2016, quan era de 1.392.

Les naus també pugen

Malgrat que com s’ha dit el preu dels pisos es va incrementar l’any passat fins a arribar als 2.014 euros per metre quadrat, el tipus d’habitatge que més va pujar va ser el magatzem (nau) que va passar de 760 euros per metre quadrat el 2016 a 1.105 euros el 2017, representant una variació positiva del 45,4%. Per contra, el preu que menys va augmentar va ser el que correspon als locals comercials, que va ser de 2.311 euros per metre quadrat, un 6,4% més que el 2016, a les hores de 2.172 euros. Entremig hi ha les variacions positives d’edificis (2.266 euros per metre quadrat), terrenys (936 euros), altres construccions (1.067 euros), places d’aparcament (1.266 euros) i habitatges unifamiliars (2.131 euros).



Pel que fa a el tipus d’obra, si el 2016 es van transmetre 1.770 béns immobles d’obra nova a tot el país, el 2017 van ser només 576, el que suposa una variació negativa del -67,5%. Per contra, els béns de segona mà van incrementar un 21,7%, passant de 3.686 el 2016 a 4.487 el 2017. En total, la variació va ser d’una disminució del -7,2%.

Primer trimestre del 2018

El nombre de béns immobles transmesos durant el primer trimestre d’aquest any va disminuir, en general un -3,6%, sent els pisos, els habitatges unifamiliars i els edificis (tots en el mateix paquet) els que més van baixar. Així, si el primer trimestre del 2017 van ser 449, aquest any han estat 413, amb una variació del -8%.



Pel que fa a l’obra nova, va caure un -84,4%, principalment en terrenys i places d’aparcament, mentre que la segona mà va augmentar un 17,8% sent, igualment, els terrenys i places d’aparcament els més comprats.

Transaccions immobiliàries

Pel que fa a les transaccions immobiliàries, és a dir, les liquidacions efectuades pels notaris, el seu nombre l’any 2017 va ser de 1.907, representant un augment total de l’11,6%, ja que l’any anterior va ser de 1.709. El 2017 va ser, a més, el període en què es van realitzar més transaccions des del 2010. Tot i que el 2012 es va produir una lleugera devallada, la tendència de les transaccions immobiliàries en els últims anys s’ha mantingut a l’alça.



Per parròquies, Encamp va ser la que més en va realitzar, amb 387 (un 2,1% més que el 2016) i Sant Julià de Lòria la que menys, amb 116 (un 81,3% més). En total, el balanç també va ser positiu, ja que es va passar de les 1.709 del 2016 a les 1.907 d’aquest últim any.



Resum

Amb tot, les dades d’aquesta primera publicació del Departament d’Estadística, demostren que el nombre de béns immobles transmesos, el seu valor i la seva superfície disminueixen, mentre que s’ha constatat l’augment en el nombre de transaccions. És a dir, el preu de l’habitatge i el sòl s’ha incrementat un 9,6%, de manera que el preu mitjà per metre quadrat s’ha situat en 1.525 euros. Pel que fa al valor dels béns immobles transmesos, la davallada va ser del -10,6% respecte a l’any anterior i la superfície construïda transmesa va disminuir un -55%. El nombre de béns immobles transmesos va ser d’un 7,2% menys que el 2016, bàsicament per la transmissió de béns d’obra nova (-67,5%). Per contra, els béns de segona mà transmesos es van incrementar en un 21,7% en comparació el mateix període de l’any anterior.



Aquestes disminucions contrasten amb l’augment de l’11,6% de les transaccions que es van fer el 2017 amb un total de 1.907.