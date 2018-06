Detectades 27 infraccions de pesca a Oliana i Rialb la nit de Sant Joan

A més a més, els efectius també van interposar una denúncia per presumpta infracció a la normativa de prevenció d'incendis forestals. Concretament, van detectar que uns individus havien encès un foc sense autorització a prop d'una zona amb massa forestal, amb el risc de propagació al bosc que això suposa.

Per El Periòdic

