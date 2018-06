Santacruz, nou entrenador de La Seu FC

Per a la nova etapa, l'entitat urgellenca té la prioritat de mantenir la categoria, tot i que l'objectiu és aspirar a pujar a Segona Catalana, després que enguany han fet una meritòria quarta posició i s'han quedat a prop de les posicions d'ascens.

Precisament aquesta setmana és previst que La Seu FC formalitzi davant la Federació Catalana de Futbol la inscripció de l'equip per jugar novament a Tercera Catalana aquesta nova temporada 2018-2019. Això implica que es coneixerà la composició de la nova junta directiva, atès que la inscripció obliga a comunicar a l'FCF el nom de, com a mínim, el president, el secretari i el tresorer de cada club que competeix.

La Seu Futbol Club ha anunciat la incorporació de Jordi Santacruz com a nou entrenador. Santacruz, que anteriorment ja havia estat jugador i capità del club, assumirà ara la direcció tècnica de l'equip amateur urgellenc.

Per El Periòdic

