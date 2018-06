Feminisme per a una festa de tots

Tirar floretes a una noia mentre està de festa, és una agressió masclista? Probablement, sí. Qui ho determina? La noia i només la noia. Per això, si ella diu que no, és no i punt. No i punt. Respecta’ns la festa de totes és el lema escollit per Stop Violències per observar sobre el terreny quins tipus de violència sexual es produeixen en l’oci nocturn. Durant la celebració del Carnaval d’Encamp, un equip de l’associació va detectar agressions de baixa intensitat (com aquestes floretes o comentaris masclistes) i la setmana que ve repetirà la tasca en els Rosers d’Ordino i la Massana i a les festes de Sornàs. «La nostra funció és d’educació de carrer i prevenció», explica la presidenta de l’entitat, Vanessa M. Cortés.

Telèfon 24 hores

Per fer-ho palès, es repartiran polseres a totes les noies amb el número 646646 gravat. Aquest és el telèfon que Stop Violències té operatiu 24 hores i al que es pot trucar davant qualsevol alerta, ja que «a vegades és més fàcil trucar a aquest número que a la Policia o l’ambulància». Tot i que oficialment l’entitat no està coordinatda amb els serveis d’emergència, sí que a les festes es presenta a la patrulla de torn perquè hi ha molts menors que davant determinats problemes, sobretot els relacionats amb el consum d’alcohol, tenen por de trucar als pares. És bàsicament per aquest motiu que els educadors els acompanyen fins que les autoritats determinen com resoldre el conflicte.



«Amb tots els casos d’abusos sexuals que hi ha actualment, els joves estan més que conscienciats», explica Cortés, alhora que assegura que són moltes les noies que quan reben les polseres els diuen que «ja era hora» que es fessin accions com aquesta a Andorra. Així i tot, reconeix que encara queda molt per fer: «ara hi ha massa informació a internet i no ajudem als joves a editar-la», de manera que el que es segueix reproduint són patrons masclistes i patriarcals.



La culpa és de l’agressor

El mes de setembre Stop Violències presentarà els resultats obtinguts i explicarà què s’ha observat i quin suport s’ha rebut per part dels comuns. Es tracta de mostrar una investigació social que ajudi a pal·liar la xacra de la violència, i molt especialment, la que s’exerceix contra les dones. Segons confessa la presidenta, les noies joves els expliquen moltes coses que passen cada nit que surten de festa i que, aparentment, queden silenciades. Per això, l’associació està fent un recull que esperen reflectir en els resultats del setembre i implicar a les autoritats. «Ens hem trobat vàries noies que havien patit agressions quan tornaven soles a casa i era fosc. Això ho hem de traslladar als polítics, perquè potser serviria per millorar el transport públic nocturn», proposa Cortés. I recorda que «mai s’ha de culpabilitzar la víctima; l’únic responsable és l’agressor».