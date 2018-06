El comerç de la Seu s’instal·la al Passeig

La Seu Comercial i la Unió de Botiguers (UBSU) organitzen la segona edició de Shopping Rebaixes, que en aquest cas serveix per donar el tret de sortida a la campanya d’estiu. Una vintena de comerços locals instal·laran parades al passeig de Joan Brudieu al llarg d’aquest diumenge, de les 10.00h a les 20.00h, per oferir productes de temporada a preus rebaixats. A més, si hi ha una bona afluència, els botiguers estudien allargar l’horari al vespre.



A banda de les ofertes i ocasions, els passejants també hi podran trobar novetats d’aquest estiu i activitats com ara inflables per als més menuts o bé la possibilitat de menjar al mateix espai, amb els plats que oferirà la Carnisseria Charlie, juntament amb la col·laboració de Chef Lucas.



A les parades hi haurà roba de dona i d’home, roba íntima, roba infantil i juvenil, sabates i complements, bijuteria, tarot, flors, joguines, herbolari, perruqueria i estètica. A més, per cada 10 euros de compra, els comerciants donaran un val per valor de 0,50 euros per bescanviar per poder dinar o berenar a la parada de Charlie.



També hi havia la possibilitat de comprar una polsera-forfet de cinc euros que permet als infants, per només cinc euros, pujar durant el dia sencer i sense límit als jocs inflables.



L’esdeveniment Shopping Rebaixes té el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i l’Ajuntament de la Seu. També en l’àmbit comercial, el CETAP-Telecentre ofereix aquest dilluns vinent, dia 2, una nova sessió del cicle ‘Cafè-Comerç’, que en aquest cas està dedicada a la comptabilitat.



Oriol Pujol Torruella explicarà quins indicis pot donar la comptabilitat sobre el funcionament d’un negoci i com es veu des de fora. La trobada començarà a les 15.00h, informa Ràdio Seu.