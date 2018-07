La Seu comença la campanya de l’ADN de les tifes

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell comença aquest mes de juliol la campanya per a la identificació genètica de femtes de gos, la qual té com a principal objectiu crear una base de dades on hi figuri l’ADN d’aquests animals per, posteriorment, poder identificar aquells propietaris que no recullin els seus excrements de la via pública. La capital alturgellenca es converteix, d’aquesta manera, en el novè municipi de Catalunya que opta per aquest sistema, informa RàdioSeu.



La campanya, que té per lema Ara les caques ja tenen propietari,es va donar a conèixer ahir. L’acte també va servir per presentar oficialment el nou Parc Caní construït per l’ajuntament a l’entrada del Parc dels Enamorats, a tocar del riu Valira i de Castellciutat. Aquest espai tancat permet als qui tenen gossos deixar que passegin deslligats sense posar en perill els vianants. Un recinte amb el qual el consistori ha donat resposta a una demanda que els havia fet aquest col·lectiu.



La primera fase de la campanya consisteix a oferir als amos la possibilitat de fer gratuïtament el registre del seu animal, tot portant la mascota al veterinari perquè li extreguin una petita mostra de sang, a partir de la qual es podrà conèixer el seu perfil genètic. El consistori assumeix el cost d’aquestes proves fins al 31 de desembre vinent, amb una partida de 43.000 euros que també inclou la placa identificadora que hauran de portar al collar i que tindrà un codi QR. De l’1 de gener al 31 de març de 2019, els propietaris encara tindran temps de fer el registre, però llavors ja ho hauran de pagar de la seva butxaca. I a partir de l’1 d’abril, els qui no hagin fet el tràmit podran ser sancionats i obligats a fer la inscripció.

Cost de les analítiques

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu, Jesús Fierro, va esmentar la dada que a la ciutat hi ha censats més de 1.500 gossos censats; és a dir, prop d’un gos per cada deu habitants. També ha detallat que, per als qui no hagin fet el registre durant els propers sis mesos, el cost serà de 18 euros de l’extracció de sang i els 22,50 per l’analítica; és a dir, 40,50 euros per cada gos. Fierro va destacar que l’objectiu de la campanya és que, en cas de trobar una femta a la via pública, es pugui saber qui és el propietari que no l’ha recollit.



Tot i que des de l’ajuntament van insistir que més d’un 90 per cent de les persones que tenen gos recullen els seus excrements, van afirmar que cal actuar en els casos en què es detecti una conducta incívica i es preveuen multes d’entre 60 i 2.000 euros.

El responsable del projecte Can-ID de l’empresa Vetgenomics, Oscar Ramírez, va explicar que les restes d’excrements que es trobin a la via pública hauran de ser aportades per personal de l’ajuntament i anar acompanyades de l’acta que faci in-situ la policia local. Un cop la mostra arribi al laboratori se n’extraurà el seu perfil genètic, el qual es compararà amb els dels gossos inclosos a la base de dades d’ADN i, si hi ha alguna coincidència, s’elaborarà un informe on es detallaran les dades de l’animal a qui correspon.