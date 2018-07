Vela considera l’enquesta del CRES igual de fiable que la del 2015

«Sembla que les estadístiques hagin d’estar malament si no donen la raó a segons qui», va comentar la socialdemòcrata Susanna Vela, satisfeta dels resultats de l’enquesta d’opinió política que va presentar dilluns el CRES. El PS és el partit més beneficiat per les dades extretes del sondeig, que consideren que la formació liderada per Pere López guanyaria les eleccions amb un 35,8% dels vots, un 2,2% més que DA.



«Si compares l’enquesta amb la del 2015, veus que la mostra utilitzada és la mateixa, però deia que guanyaria DA», va destacar Vela. «Llavors ningú va dir res», va afegir. Tot i així, la socialdemòcrata no va restar importància a la «gran part de la població que encara no sap què votarà. Segons les dades de l’enquesta, més d’un 50% dels preguntats no van contestar o van dir que estaven indecisos. Vela desconeix si els resultats podrien variar molt pel pacte entre el seu partit i el grup liberal. «Mentre es feien les enquestes no s’havia acordat oficialment però ja feia dies que la gent ho sabia i se’n parlava», va comentar Vela.



La resta de grups parlamentaris van donar més importància a la proporció d’indecisos. Pel president d’SDP, Jaume Bartumeu, els resultats de l’enquesta tenen un ampli marge d’error, dades «contradictòries» i inclouen a la llista de polítics a valorar un exsíndic difunt, Julià Reig. «El gran nombre d’indecisos demostra que hi ha un gran desinterès per la política», va comentar Bartumeu, destacant que l’acció del Govern ha tornat a suspendre. Tot i que es va mostrar content per haver estat el segon líder polític més ben valorat, només per darrere de Martí, en la pregunta en què es permetia triar més d’un nom, Bartumeu va considerar l’enquesta «poc acurada».



Des del Govern, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, també va aconsellar contextualitzar els resultats i no extreure conclusions precipitades d’una enquesta que, com totes, «s’han d’analitzar i acollir amb molt respecte». «És important posar de relleu que amb independència de les intencions de vot hi ha un percentatge molt gran de gairebé dos terços de persones que no contesten i que no han definit la seva posició», va comentar. «No vull dir que la fiabilitat no s’acompleixi però sí que com a mínim mereix que les interpretem amb molta prudència», va afegir.



Espot també va dir que se sentia «agraït» per les persones que el van valorar i van fer-lo situar en el millor lloc del rànquing de líders polítics per sota de Martí, en la pregunta que només admetia una única resposta.



Ferran Costa, d’L’A, va assegurar que des del seu grup prendran en consideració els resultats de l’enquesta, que situa L’A a la tercera posició en intenció de vot. «La complexitat del panorama polític fa que els resultats puguin variar d’una setmana per l’altra», va dir Costa.