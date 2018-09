Ensurt en un pas de vianants de Príncep Benlloch

El conductor d'una furgoneta comercial ha resultat ferit de poca gravetat aquest dijous al matí a causa de la brusca frenada que ha fet per evitar atropellar una mare amb un cotxet i un altre fill menor que estaven a punt de creuar un pas de vianants a l'avinguda Príncep Benlloch d'Andorra la Vella. Es tracta d'un home resident de 56 anys, que hauria impactat contra el volant del seu vehicle i, a més, segons els testimonis, es trobava en estat de xoc a causa dels fets. Els vianants han sortit il·lesos tot i que es mostraven visiblement afectats per l'ensurt. A més, però, una segona furgoneta que circulava darrere la furgoneta no s'ha aturat a temps i s'hi ha encastat per la part posterior. Tots dos vehicles, una Renault Master i una Ford Courier, eren de matrícula andorrana.

Fins al lloc de l'incident s'hi han desplaçat efectius del Servei de Circulació, del Cos de Policia i dels bombers, que han estat els encarregats de traslladar l'home fins a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell en ambulància. Des del centre hospitalari han informat que l'home no presenta ferides greus però que roman pendent de proves i valoracions.



Els fets han passat a l'alçada de la pensió Garcia, al número 51 de l'avinguda, poc després de les 10.30 hores. Els veïns de la zona han explicat a l'ANA que es tracta d'un pas de vianants molt perillós, ja que es troba just després d'un revolt i els vehicles hi circulen a gran velocitat. En aquest sentit, asseguren que en dos anys hi ha hagut més d'una desena d'accidents i reclamen que es desplaci el pas uns metres més al nord per tal que disposi de més visibilitat.

Durant el matí d'aquest dijous hi ha hagut dos accidents de circulació més a la capital, un a la Baixada del Molí a les 9 hores en què una dona de 38 anys ha resultat ferida en una col·lisió per abast entre dos turismes, i una topada a l'avinguda Tarragona entre una motocicleta i un turisme a les 10.25 hores, per la qual el motorista de 20 anys ha resultat ferit.