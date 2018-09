Arcalís vol incrementar un 10% el nombre d’esquiadors

L’estació d’Ordino Arcalís ja té en marxa algunes de les inversions marcades al seu pla director, com la millora de la innivació artificial a diverses pistes d’esquí o sobretot la construcció del telecabina de Tristaina, que unirà la zona baixa de l’Hortell amb la Coma i entrarà en funcionament el proper mes de desembre. Aquestes millores per a l’estació ordinenca són fruit en part del canvi de rumb que ha agafat Secnoa amb l’entrada de nous socis, concretament de Saetde, l’empresa que lidera Joan Viladomat, que n’ha passat a ser president i ha injectat capital privat a la societat.



Tot plegat fa que l’estació s’hagi marcat per a la propera temporada d’hivern uns objectius optimistes de creixement d’esquiadors. Específicament del 10%, segons van confirmar fonts directives a l’ANA. És a dir, s’aspira a passar dels 180.000 esquiadors de la temporada passada als 200.000 per a la 2018-2019. Un objectiu raonable i assequible, van assegurar. A banda d’aquestes millores, es pretén captar més volum d’esquiadors amb l’augment dels dies d’esquí oferts. La previsió de Vallnord és obrir l’estació del 17 de novembre al 28 d’abril.