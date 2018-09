Nou programa de la Jonca al tradicional Concert de Meritxell

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, oferirà el diumenge 16 de setembre, a les 12 del migdia, el tradicional Concert de Meritxell a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. Es tracta d’un concert gratuït en el qual els assistents tindran l’oportunitat d’escoltar la jove formació amb un nou programa i una nova direcció conjunta.



Per cinquena vegada, la Jonca comptarà amb una direcció col·legiada que anirà a càrrec del seu titular, Gerard Claret, i del director convidat, Yannis Papaioannou, intèrpret de llaüt, violí i busuqui. En aquesta ocasió, la Jonca serà acompanyada també per Georgi Dimitrov al kanonaki i de Semih Ali Aksoy a la percussió.



El binomi 'Músiques del Nord-Músiques del sud' estarà marcat per un programa amb dos ambients sonors ben diferenciats: mentre Gerard Claret se centrarà amb la identitat nòrdica i el nacionalisme romàntic, Yannis Papaioannou treballarà els sons de la Mediterrània i la lluminositat del sud.



La Jonca, formada per trenta-cinc cordes, viatjarà des dels paisatges nòrdics i les seves melodies gairebé boiroses carregades d’emoció, fins a les danses tradicionals gregues, les cançons del rebétiko, música clàssica àrab i otomana, en definitiva, el color dels instruments tradicionals del Pròxim Orient, per un exotisme en essència a través del llaüt àrab, el violí en estil grec, el busuqui i el kanonaki. La nostàlgia del nord i la llum del sud s’uneixen en un concert ple de contrastos musicals, artístics, humans i vitals.



Les sessions de treball per preparar el Concert de Meritxell s’iniciaran el 3 de setembre a l’Auditori Nacional d’Andorra, i seguiran els dies 4 i 5. Les darreres sessions seran els dies 15 i 16 de setembre al matí, dia en què s’estrenarà la nova producció de la Jonca. El Concert de Meritxell compta amb la col·laboració de la Fundació Anna Riera.