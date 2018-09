L'ENA estrena 'Les cigonyes venen de Tailàndia'

Els protagonistes de 'Les cigonyes venen de Tailàndia' ronden els 30 anys i estan encara molt lligats al vincle familiar. La història comença quan dues germanes i la parella d'una d'aquestes, durant una celebració per un embaràs, decideixen jugar a un joc: cadascú ha de dir dues mentides i una veritat, i els altres han d'endevinar quina de les tres coses és certa. Aquest joc aparentment innocent precipitarà diversos esdeveniments que marcarà el present i futur dels protagonistes. És una obra recomanada per a majors de 16 anys i les entrades ja estan a la venda, a un preu de 15 euros.

L'Escena Nacional d’Andorra (ENA), juntament amb la companyia Els McGregor Teatre, coprodueix l'obra 'Les cigonyes venen de Tailàndia', que es podrà veure al Teatre de les Fontetes de la Massana, el dijous 20 de setembre, a les 21.30 hores, i el dijous 27 de setembre a les 21.30 hores, a l'Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià. Es tracta d'una comèdia thriller de Blanca Bardagil (que ha format part de l'equip de guionistes de la sèrie 'Cites' de TV3), dirigida per ella mateixa i protagonitzada per Xavier Alomà, l'andorrà Boris Cartes, Lara Correa i Laura Riera. S'emmarca dins la programació de la 53a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.

