Denegada una altra vegada la llibertat del pare de la Nadia

L’Audiència de Lleida va tornar a denegar la posada en llibertat del pare de la Nadia Nerea, Fernando Blanco, acusat d’un presumpte delicte d’estafa agreujada i pel qual ja porta vint mesos en presó preventiva. D’aquesta manera, la sala va desestimar per tercera vegada el recurs interposat per la defensa, en aquest cas fa poc més de dues setmanes.

Entre altres al·legacions, l’advocat havia citat la polèmica decisió de l’Audiència de Navarra de deixar lliures diverses persones «condemnades a una pena de nou anys», en al·lusió directa al cas de ‘La Manada’. En aquest sentit, la defensa no troba lògic que mentre els cinc condemnats per aquell cas de violació ja estan en llibertat en el de Blanco se segueixi aplicant la presó preventiva. En l’escrit, al qual va tenir accés l’ACN i va recollir Ràdio Seu, l’advocat va demanar l’excarceració del seu client pagant una fiança de 4.500 euros.

La defensa del pare de la Nadia sosté que no hi ha risc de fuga i al·lega que el seu client ha estat a la presó més d’una quarta part del temps a què podria ser condemnat, si es té en compte que l’acusació sol·licita una pena de sis anys. La sala judicial, però, considera que la situació d’un condemnat –que pot beneficiar-se de permisos penitenciaris– i la d’un pres provisional com és Fernando Blanco són diferents, a més d’entendre que hi ha risc de fugida per la imminent celebració del judici, que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 d’octubre a l’Audiència de Lleida.

El mateix veredicte

La sala judicial ja s’havia pronunciat en el mateix sentit quan va denegar la posada en llibertat de Fernando Blanco al novembre del 2017 i una altra vegada al mes d’abril. Anteriorment, ja ho havia rebutjat el jutjat de la Seu d’Urgell. El magistrat de la capital alturgellenca va concloure la investigació del cas a la tardor de l’any passat i va determinar que hi veia indicis de delicte per «orquestrar una estafa utilitzant la seva filla malalta d’onze anys», segons va fer constar en el seu escrit.