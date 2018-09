La Vuelta paralitzarà el país en el seu pas pels ports

La Vuelta a Espanya arriba el proper cap de setmana a Andorra en la seva recta final. El 14 i 15 de setembre, el Principat acollirà els 176 corredors que disputaran les etapes 19 i 20 i és possible que sigui aquí on es decideixi el desenllaç de la cursa d’enguany.



Divendres la meta serà al pàrquing de Naturlandia i dissabte al Santuari de Canòlich, on arribaran a les 17.40 hores

El divendres 14, la jornada començarà a Lleida i acabarà a Naturlandia, a la cota 2000, cap a les 17.40 hores. Això vol dir que, aproximadament, una hora abans ja hi haurà restriccions i afectacions viàries, des de la frontera hispanoandorrana (per on els corredors passaran cap a les 17.04 hores) fins al Coll de la Rabassa. Al pàrquing de Naturlandia hi haurà la meta i l’àrea logística per a la premsa i al personal acreditat. Des del Servei de Mobilitat, creuen que la jornada ha de transcórrer sense incidents, malgrat que l’accés rodat a la zona es restringirà des de l’encreuament superior de la CS-131 i la CS-130, a partir de la mitjanit del divendres. El trajecte quedarà cobert per un servei gratuït de llançadores per als espectadors que vulguin arribar fins a la meta. El cap de Mobilitat, Jaume Bonell, recomana a totes aquelles persones que vulguin marxar de cap de setmana que ho facin com més aviat millor per evitar sortides massives.

Dissabte, el dia complicat

L’etapa més complexa serà la de dissabte, dia 15, que es disputarà íntegra al país i que anirà des d’Escaldes-Engordany al Coll de la Gallina, a Sant Julià de Lòria, en un recorregut en bucle que inclou sis ports de muntanya (quatre diferents) i un total de 97,3 quilòmetres. A les 14.54 hores, des de la parròquia escaldenca, els ciclistes enfilaran la primera pujada cap a La Comella, per Andorra la Vella i tornaran a baixar a Escaldes. D’aquí aniran a Encamp, port de Beixalís, pujada per Vila i baixada per Anyós; Coll d’Ordino, pujada per Ordino i baixada per Montaup; tornada per Beixalís, pujada per Vila i baixada per Anyós altra vegada, fins a la Comella, pujant per Escaldes-Engordany i baixant per Andorra la Vella fins al Santuari de Canòlich, on arribaran a les 17.40 hores, aproximadament. Serà una etapa curta però complexa pels organitzadors i el servei de Mobilitat, ja que en major o menor mesura inclou totes les parròquies amb les afectacions d’espai públic que puguin suposar. Així, a Escaldes-Engordany s’utilitzaran tots els pàrquings de titularitat comunal i al Coll de la Gallina també es muntarà una estructura que ocuparà part de la via pública. Als ports de Beixalís i La Comella es reobriran al trànsit un cop hagi acabat la segona volta i romandran tancats entre ambdues passades, és a dir, de 14.00 hores a 18.00 hores, en funció de la velocitat de la cursa. L’accés als voltants del Santuari de Canòlich també es restringirà, a partir de les 00.00 hores del mateix dissabte. Els vehicles dels espectadors que vulguin arribar a la meta s’estacionaran a la CG6, per sobre de Bixessarri, i l’accés fins al punt final es podrà fer a peu o amb bicicleta. Des de Mobilitat alerten que tots els aparcaments descoberts de la zona del Clot d’Emprivat es reservaran per les infraestructures de sortida i recomanen fer el mínim de desplaçaments possibles, tant interns com de sortida.



Quant a activitats no esportives, i seguint el recorregut ciclista, el divendres hi haurà una caravana publicitària des de la frontera del riu Runer fins a la meta i el dissabte un recorregut alternatiu, des de la sortida fins a la frontera. La sala de premsa s’ubicarà al Centre Cultural i de Congressos Lauredià en les dues etapes i acollirà a 1.200 fotògrafs i periodistes. A l’aparcament d’Arnaldeta de Caboet del Clot d’Emprivat hi haurà el Parque Vuelta que animarà la vetllada de l’etapa 19. La circulació a les carreteres afectades es tancarà a partir del pas del cotxe pilot del Servei de Policia amb banderes vermelles i s’obrirà novament després del pas del motorista amb banderes verdes.

Dispositiu preventiu

Hi haurà un dispositiu de seguretat format per 105 agents de policia i 75 de circulació

Amb tot, el Cos de Policia, el Departament de Mobilitat, el Servei de Circulació Comunals i el Departament de Protecció Civil han previst un dispositiu preventiu viari i sanitari per ambdues etapes que es controlarà des de les dependències del COEX. Allà hi haurà els responsables dels diferents cossos i entitats que resoldran qualsevol incidència tant en el recorregut ciclista com en les àrees del país afectades pel circuit. Des d’Andorra Turisme demanen respecte a l’organització per tal de cobrir els horaris previstos, ja que els corredors l’endemà han de marxar a Madrid per a l’etapa final.



Durant els dos dies que duri la Vuelta, el Cos de Policia té previst muntar un dispositiu especial de seguretat format per 105 agents de policia i 75 agents de circulació, més 80 voluntaris, que col·locaran fins a 2.000 tanques al llarg de tot el traçat. Portar aquest esdeveniment al Principat costa a Andorra Turisme 300.000 euros, 80.000 dels quals són únicament per a la gestió.