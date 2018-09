Aventura americana amb el ‘soccer’

Aquest estiu Aleix Viladot va decidir provar l’aventura americana. Va resoldre continuar amb els seus estudis als Estats Units, que pot compaginar amb la pràctica del futbol. L’experiència està sent positiva, en un mercat emergent amb el que coneixen a l’altra banda de l’Atlàntic com a soccer.

L’internacional sub-21 i exjugador de l’FC Andorra es troba estudiant al Marshalltown Community College, a l’estat d’Iowa, realitzant estudis d’INEF. Els centres educatius nord-americans tenen sempre molt desenvolupat l’apartat esportiu i en el seu a més de practicar-se futbol també fan vòlei, softball i bàsquet. La seva vida és al mateix campus, on viu i estudia. Realitza 18 hores lectives a la setmana i dues sessions d’entrenaments per dia. La primera ben aviat. A les 7.30 hores ja que han d’estar vestits de curt al camp. També s’exerciten a les 14.00 h, sota un sol abrasador.

L’equip del seu college és el Tigers. Amb ells ha jugat sis partits i els ha guanyat tots, jugant-los íntegrament i fins i tot marcant. La plantilla és àmplia, amb 27 components, el 60% dels quals brasilers. La resta són d’Espanya, França, Japó, Gran Bretanya, Haití i Puerto Rico. D’aquest últim país els dos jugadors són internacionals. Els entrenadors dels diferents conjunts de Marshalltown també són vinguts d’arreu. «Està sent una experiència molt bona. No m’esperava que el nivell fos tant alt. M’ha sorprès molt positivament», assegura Viladot, que s’ha trobat amb algunes diferències del futbol que s’hi practica respecte al que estava acostumat. «El concepte de moviments de pilota no el tenen tant interioritzat com a Europa. És un joc molt físic. Volen atletes com a jugadors i tenir el control de la pilota no és tant important per a ells. És un joc molt més directe. Al principi em va sobtar, però no m’ha costat gens adaptar-m’hi».

També s’ha trobat amb altres particularitats, com que no hi ha límits de canvis i un jugador pot entrar i sortir en diverses ocasions del camp si així ho decideix l’entrenador. A més els àrbitres «són molt estrictes i no se’ls hi pot dir res». L’objectiu de la temporada és «guanyar la lliga i jugar el campionat on estan els millors equips de totes les conferències», i a nivell personal en un futur acabar el curs i canviar d’universitat. De moment, no té la intenció de tornar: «Em veig quedant-me allà. Em queden anys d’universitat i tinc l’oportunitat de jugar a les lligues d’estiu. A veure si puc entrar al draft per jugar a l’MLS. Als Estats Units el futbol està creixent molt. És una experiència molt bona que puc adquirir i que seria un plus per anar amb la selecció».